Mikkelin satamassa varkaita keskiviikkoyönä — Saunalautalta ja ravintolalaivasta vietiin omaisuutta, poliisilla kaksi epäiltyä

Mikkelin satamassa oli liikkeellä varkaita keskiviikkona aamuyöllä.

Kutsumattomia vieraita kävi ainakin saunalautta Urhossa, ravintolalaiva Toivossa ja Kotikorven puutarhan myyntiteltassa.

Itä-Suomen poliisin mukaan saunalautasta ja ravintolalaivasta vietiin omaisuutta, mutta puutarhateltasta ei. Poliisi oli torstaiaamuun mennessä saanut rikosilmoitukset ravintolalaivalta ja Kotikorven puutarhasta, mutta oli tietoinen myös saunalautan tapauksesta.

Valvontakamerakuvien perusteella poliisi epäilee teoista kahta henkilöä.

— Meillä on ajatus siitä, keitä he ovat, mutta emme ole vielä tavoittaneet heitä, kertoi rikosylikonstaapeli Ismo Venäläinen torstaina aamulla.

Silminnäkijöiden havainnot ovat silti tervetulleita.

— Satamasta on viety muun muassa polttoainekanistereita ja -säiliöitä, eli jos sellaisten kantajia on keskiviikkona aamuyöstä ollut, he mitä todennäköisimmin liittyvät näihin rikoksiin, Venäläinen sanoo.

Saunalautalta vietiin tankkeja ja bensaa

Saunalautan toinen omistaja Jussi Sinkko havaitsi varkauden keskiviikkona aamupäivällä.

— Lautalle oli tiedossa ajoa illaksi, joten kävin heittämässä sinne puukuorman aamupäivällä ennen omiin töihin menoa. Huomasin heti, että lautalla oli käyty, Sinkko sanoo.

Saunalautalta oli viety polttoainetankit, varatankit ja bensaa. Sinkko kertoo aikovansa tehdä asiasta rikosilmoituksen.

Lauttaa ei ollut sotkettu, ja illan ajelu saatiin hoidettua normaalisti. Sinkko kertoo tapauksen vieneen silti aikaa ja energiaa.

— Itseäni harmittavat lähinnä bensatankit. Polttoainetta saa mittarista, mutta tankit ovat aina vähän arvokkaampia, Sinkko sanoo.

Itä-Suomen poliisi ottaa vastaan vihjeitä numerossa 0295 415232 ja sähköpostitse vihje.ita-suomi@poliisi.fi.