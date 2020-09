Essoten alueella viisi uutta koronatartuntaa – Mikkelin lukiolaiset opiskelevat etänä tiistain, tartunnan saanut opiskelija oli maanantaina läsnä yhdellä oppitunnilla

Mikkelin lukiolta karanteenissa on 31 opiskelijaa ja yksi opettaja.

Essoten alueelta on löytynyt viisi uutta koronatartuntaa maanantai-illan ja yön aikana. Kolmesta ensimmäisestä tartunnasta Essote tiedotti jo maanantai-iltana. Kaikki tartunnat kuuluvat samaan tartuntaketjuun.

– Tavoittelemme edelleen altistuneita. Tarkkaa määrää en osaa sanoa, mutta altistuneita on lähemmäksi sata, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Viimeisistä kahdesta tartunnasta tulos tuli tiistaiaamuna, eikä heidän kontaktejaan ole vielä ehditty selvittää. Altistuneiden määrä voi kasvaa siis entisestään.

– Testiin on tulossa tänään iso kasa ihmisiä, joten tilanne voi muuttua nopeastikin.

Tartunnan alkuperästä ei vielä ole tietoa, vaan se on edelleen selvityksen alla.

Lukiolaiset tiistain etänä

Tartuntaketju kytkeytyy Mikkelin lukioon ja Mikkelin Jukureiden U20-joukkueseen.

Yksi koronatartunnan saaneista on ollut Mikkelin lukiolla tartuttavana. Tämän seurauksena tartunnan saaneen opiskelijan opetusryhmä opettajineen on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Karanteenissa on 31 opiskelijaa ja yksi opettaja.

– Tartunnan saanut oli eilen maanantaina läsnä yhdellä oppitunnilla. Essoten arvion mukaan karanteenin osalta tämän opetusryhmän asettaminen karanteeniin on tässä vaiheessa riittävä toimenpide, kertoo Mikkelin lukion rehtori Jari Tuomenpuro.

Lisäksi abiturientit opiskelevat etänä jakson loppuun, eli 4. lokakuuta asti syksyn ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Ensimmäinen koepäivä on ensi viikon maanantaina.

Koko lukio on puolestaan ainakin tiistain etäopiskelussa.

– Iltapäivällä teemme päätöksiä siitä, jatkavatko myös ykköset ja kakkoset etäopiskelussa. Essotella on testit vielä menossa ja tilanne voi kehittyä, Tuomenpuro sanoo.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote kertoi maanantai-iltana tiedotteessaan, että Essoten alueelta löytyi maanantai-iltana useita uusia koronatartuntoja.

Mikkelin Jukurit tiedotti maanantai-iltana, että sen U20-joukkueen kolmella pelaajalla on todettu koronavirustartunta.

Tiedossa olevia altistuneita on useita kymmeniä. Heidän joukossaan on myös viisi Jukurien liigajoukkueen pelaajaa.

Altistumisten vuoksi Jukurien U20-joukkue sekä sen kanssa tekemisissä olleet valmentajat ja muut toimihenkilöt on asetettu 14 vuorokauden karanteeniin.

Juniori-Jukurit on perunut kaikki tiistain joukkueharjoitukset, ja U20-joukkueen seuraavat ottelut peruttaneen.

