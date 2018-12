Kokenut rauhanneuvottelija ja kansainvälisten konfliktien tuntija, kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) on todella huolissaan Venäjän ja Ukrainan välille syntyneestä uudesta Krimin selkkauksesta.

— Ensinnäkin on yleensä huolestuttavaa, että merialue, tässä tapauksessa Asovan meri, suljetaan liikenteeltä. Sellainen ei tiedä hyvää.

— Toiseksi, esillä on nyt kovia puheita, joten tilanteen eskaloituminen on mahdollista.

Haavisto ei näe ratkaisuksi muuta kuin sen, että Venäjä ja Ukraina suostuvat neuvotteluihin.

Haavisto arvioi, että ratkaisussa on roolia Euroopan unionilla sekä Etyjillä.

— EU voisi kohdistaa lisää sanktioita Venäjää kohtaan. Samalla tulee miettiä neuvotteluyhteyttä, jolla päästäisiin tilanteesta ulos.

Suomelta Haavisto ei välttämättä odota pitemmälle meneviä toimia.

— Suomi tuomitsee tilanteen, mutta juuri muuta ei voida tehdä. Tosin Suomi on mukana EU:n yhteisrintamassa. Keinona on diplomaattinen vaikuttaminen.

Suurvaltasuhteet saattavat heikentyä

USA:n presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat parhaillaan teollisuusmaiden huippukokouksessa Argentiinassa.

Haavisto laskee, että suurvaltojen presidenttien tulisi tavata ja keskustella Krimin tilanteesta. Hän kuitenkin arvioi, että Trumpin asema on vaikea.



Haaviston mukaan USA:n Venäjän politiikka ei ole juuri nyt Trumpin hallussa, koska USA:ssa spekuloidaan Trumpin vaalikampanjan suhdetta Venäjään.

— Tilanne vaikuttaa Trumpin asemaan ja heikentää suurvaltasuhteita. Mieluummin siksi asettaisin roolia Euroopan maiden, ennen muuta Saksan ja Ranskan, kannanotoille.

Seuraavan hallituksen tulee olla aidosti kestävän kehityksen hallitus. — Pekka Haavisto

Haavisto vieraili viikonvaihteessa Mikkelissä uutena vihreiden puoluejohtajana.

Vihreät valmistautuu eduskuntavaaleihin ja tähtää hallituspuolueeksi.

— Päättyvä hallituskausi on ollut tuskallinen ja vaikea seurattava. Hallituspolitiikkaan on tultava muutos. Takana ovat muun muassa koulutuksen ja sosiaaliturvan leikkaukset.

Haavisto sanoo, että vihreät on ”ollut tarpeeksi oppositiossa”. Hänen mukaansa puolueen kannatuskehitys näyttää nyt siltä, että on mahdollista olla mukana ensi kevään vaalien jälkeen hallitusneuvotteluissa.

Seuraavat vaalit ovat ilmastovaalit

Hallituskoalitiota Haavisto ei lähde ennakoimaan.

Hän tosin näkee, että SDP:n kannatustilanne heijastuu hallituksen kokoonpanoa arvioitaessa. Myös vihreiden oma kannatus on laskusuunnan jälkeen ollut hienoisessa nousussa.

— Käydään ensin vaalit. Hallitusohjelma ratkaisee.



Haaviston mukaan nykyhallitus teki hallitusohjelman neuvotteluvaiheessa virheen siinä, että ohjelma oli vain strateginen paperi, jossa ei riittävän selkeästi sovittu asioista etukäteen.

— Esimerkiksi sotea ei linjattu. Siksi hallituskausi on ollut vaikea. Asioista on sovittava tarkkaan.

Jos vihreät ovat mukana hallitusohjelmavaiheessa, puolue tuo keskusteluun globaalin ilmastopolitiikan.

Haavisto on aiemmin todennut, että EU:n päästövähennystavoitteita on kiristettävä ja että ilmastosta on tehtävä Suomen EU-puheenjohtajakauden kärkiteema.

— Nyt on ensimmäistä kertaa mahdollisuus hallitusohjelmatasolla miettiä, mitä tehdä ilmastokysymyksessä. Seuraavan hallituksen tulee olla aidosti kestävän kehityksen hallitus.