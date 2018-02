Otavalainen leipuri-kondiittori Milja Pulliainen tietää, miten syntyy hyvä pulla Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Milja Pulliaista leipominen ei kyllästytä kotonakaan. Kari Toiviainen Otavalainen Milja Pulliainen työskentelee leipurina Haapasen kotileipomossa.

Leipuri-kondiittori Milja Pulliainen, millainen on työpäiväsi?

— Päivät ovat erilaisia. Tulen töihin aamulla kello neljään tai seitsemään. Tänään leivon pullaa, munkkia, sämpylää, vuokaleipää ja viinereitä. Neljän vuorosta pääsen ennen puolta päivää ja seitsemän vuorosta iltapäivällä. Varhaisvuoron jälkeen jää aikaa omille asioille.

Miten tulit alalle?

— Opintojen kautta, valmistuin 2009 leipuri-kondiittoriksi ja siitä lähtien olen ollut näissä töissä. Aloitin leipurina. Sitten olin seitsemän vuotta kondiittorina ja nyt joulukuusta Haapasen Kotileipomossa taas leipurina. En vielä kutsu itseäni leipuriksi, mutta varmaan kohta voin jo sanoa.

Nautitko työstäsi?

— Ehdottomasti. Tässä viehättää työn monipuolisuus ja kun on koko ajan tekemistä. Saan tehdä erilaisia tuotteita ja eri syklillä. Olen ollut onnekas, että olen saanut olla töissä käsityöpaikoissa, joissa saan käsillä luoda. Työ on oppimista edelleen. Täällä on vanhoja konkareita ja menee aikaa, kunnes opin yhtä taitavaksi heidän kanssaan.

Mikä auttaa jaksamaan työssä?

— Hyvät työkaverit on ihan ykkönen. Muutenkin työssäni saa toteuttaa itseään. Ei ole kiveen hakattu sääntö, millä tekniikalla täytyy tehdä. Pääasia on, että tuote näyttää siltä, miltä sen pitääkin näyttää. Saa käyttää omaa tekniikkaakin.

Mikä on raskainta leipurin työssä?

— Kuumuus! Ja kova melukin on välillä inhottavaa ja kiirekin joskus. Aamulla, kun paistot ovat käynnissä, lämpötila väkisin nousee.

Onko pullat palaneet koskaan uuniin?

— Totta kai sellaista voi sattua, mutta aika harvinaista se on. Sen takia se suututtaakin kahta enemmän. Mutta palanut mikä palanut – ei sitä kannata jäädä harmittelemaan.

Miten hyvä pulla leivotaan?

— Hyvät raaka-aineethan siihen vaikuttavat eniten. Aito voi on parasta, mutta voita ei voi aina käyttää sen kalleuden takia. Erilaiset kuorrutukset, täytteet ja paistoajat vaikuttavat lopputulokseen. Ei siihen mitään erikoisniksejä ole.

Leivotko kotona?

— Toki leivon myös kotona. Tykkään kotona suunnitella myös kondiittorituotteita. Omiin juhliin omat tuotteet — se on mottoni. Leipominen kotonakaan ei kyllästytä, vaikka työkseni leivonkin.

Olet leipuri-kondiittori, miten ne eroavat?

— Leipurin työ on tiimityötä, kondiittorin työ on yksilötyötä.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 7.2.