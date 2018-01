Riemu repesi Mikkelin Cafe Niinistössä ja skumppapullot aukesivat — Katso kuvat ja videot paikan päältä Mikonkadun tiloissa on tänä iltana juhlittu Sauli Niinistön jatkokautta Suomen presidenttinä. Kokoomuksen vaalivalvojaisissa on tänään ollut ilo ylimmillään myös Mikkelissä.

Tiina Saari Olli Miettinen ja Armi Salo-Oksa juhlistivat Sauli Niinistön saamaa ennakkoäänimäärää.

Sauli Niinistön kannattajat ovat kokoontuneet Cafe Niinistöön Mikkelin Mikonkadulla. Paikalla on noin kaksikymmentä Niinistön kannattajaa.

Kun ennakkoäänet oli saatu laskettua ja Niinistön huima 64,4 prosentin kannatus julkistettiin kello 20, tunnelma nousi Cafe Niinistössä kattoon. Kannattajat halailivat toisiaan ja taputtivat raivoisasti. Myös kuohuvapulloja aukaistiin.

Mikkelin Kokoomusnaisten puheenjohtaja Armi Salo-Oksa sanoi olevansa häkeltynyt Niinistön saamasta äänimäärästä.

— Olisin odottanut, että äänet olisivat jakautuneet enemmän.

Tiina Saari Mikkelin Cafe Niinistöön on kerääntynyt noin 20 Sauli Niinistön kannattajaa.

Kokoomuksen Mikkelin kunnallisjärjestön puheenjohtaja Olli Miettinen sanoi Länsi-Savolle ennen ennakkoäänien julkistamista, että peli on selvä jo ensimmäisellä kierroksella.

— Sellainen kutina on ollut, että mennään ensimmäisellä kierroksella läpi, Miettinen kertoi juuri ennen ennakkoäänien julkistamista.

Tiina Saari Cafe Niinistössä jännitettiin ennakkoäänien tulosta.

Niinistö on valitsijayhdistyksen ehdokas. Mikkelin seudulla hänen kampanjaansa on hoitanut Mikkelin kokoomus. Miettisen mukaan kampanjassa on kuitenkin ollut mukana paljon muidenkin puolueiden ihmisiä, esimerkiksi kristillisiä.

— Uskon, että Sauli saa kannatusta myös demareilta ja kaikista puolueista. Minulla on sellainen tunne, että tässä ollaan valitsemassa koko kansan presidenttiä.

Tiina Saari Olli Miettinen uskoo, että presidenttikisa ratkeaa sunnuntaina.

Vaalien edistymistä voi päivän aikana seurata Länsi-Savon verkkosivuilla.

Länsi-Savo seuraa verkkosivuillaan ääntenlaskun etenemistä ja kertoo, kuinka Mikkelin seudulla äänestettiin. Raportoimme paikallisista vaalivalvojaisista paikan päältä myös Facebookin livelähetyksissä. Maanantain paperilehdessä on sunnuntai-illan tuloksesta ja tunnelmista kattava lukupaketti.