Etelä-Savossa yli 700 on hakenut koronatukea ely-keskukselta – Rahoitusta on myönnetty 4,6 miljoonaa euroa

Etelä-Savossa ely-keskusten koronatukihakemuksia tullut yrityksiltä 706 kappaletta perjantaihin mennessä, ely-keskus kertoo tiedotteessa. Rahoitusta on myönnetty 367 hankkeeseen yhteensä 4,6 miljoonaa euroa.

Suomessa hakemuksia on tullut yhteensä yli 24 000 ja haettu rahamäärä on 682,2 miljoonaa euroa.

Ely-keskuksen tiedotteen mukaan hakemusten käsittely on hyvässä vauhdissa ja tällä viikolla on valtakunnan tasolla tehty enemmän päätöksiä kuin on saapunut uusia hakemuksia.

Alkuvaiheen suuren määrän takia keskimääräinen käsittelyaika on noin 40 päivää.

Avustuksesta 70 prosenttia on maksettu avustuspäätöksen yhteydessä. Maksamatta olevaa osuutta yritykset voivat hakea maksuun tiistaista 12. toukokuuta alkaen.

Hakemuksia on saapunut tilanneanalyysista ja kehittämisavustuksista lähes yhtä paljon. Niitä on saapunut edelleen eniten vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemus-, kuljetusalan sekä liike-elämän palveluiden toimialoilta.

Kielteisten päätösten tai peruttujen hakemusten syynä on yleisimmin se, että rahoitusta on haettu sekä ely-keskukselta että Business Finlandilta.