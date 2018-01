Uusien palveluseteleiden käyttöönotto kangertelee — vasta vain yksi vanhusten ateriapalveluseteliä tarjoava yrittäjä löydetty Mikkeliin Essote on ottanut käyttöön uusia palveluseteleitä, mutta asiakkaat eivät ole niitä vielä juurikaan saaneet. Ateriapalvelusetelin kolmen euron tuella on mahdollista ostaa palvelua vasta yhdeltä yritykseltä Mikkelissä: Riitan Sapuskalta. Soila Puurtinen Kuvituskuva. Uuden ateriapalvelusetelin voivat saada ikäihmiset, joiden bruttotulot ovat 1200 euroa kuukaudessa tai alle. Setelin arvo on kolme euroa aterialta. Se, kuinka paljon jää palveluseteliasiakkaan itse maksettavaksi, riippuu yrittäjien hinnoittelusta.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote hyväksyi vuoden lopussa uusia palveluita, joita yksityiset yritykset voivat tuottaa palvelusetelillä. Näin kuntayhtymä valmistautuu tulevaan valinnanvapauslakiin ja sen mukanaan tuomiin asiakasseteleihin.

Essote on nyt ottanut käyttöön kolme uutta palveluseteliä, joiden tuella voi ostaa ateriapalvelua, vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon asumispalvelua sekä perhehoitoa.

Lähes kukaan ei kuitenkaan vielä ole saanut näitä seteleitä käyttöönsä. Tämä johtuu siitä, että Essote ei ole vielä onnistunut saamaan yrittäjiä edes tarjoamaan seteleitä.

Yritysten on tarkoitus hoitaa kokonaan ikäihmisten ateriapalvelut toukokuun alusta alkaen.

— Silloin hoitohenkilöstömme ei enää toimita aterioita asiakkaiden koteihin. Asiakas voi itse valita, mistä ottaa ateriansa, kertoo Essoten tukipalvelukoordinaattori Seppo Hujanen.

Sote-yrittäjät tyytymättömiä puutteelliseen tiedotukseen palveluseteleistä

Vaikka Essote etsii nyt tosi tarkoituksella yrittäjiä hoitamaan ikäihmisten ateriapalveluita, kuntayhtymällä on vielä matkaa maaliin.

Essote piti tällä viikolla sote-yrittäjille infon palveluseteleistä. Osa yrittäjistä kertoi Länsi-Savolle infossa olevansa tyytymättömiä sekavaan järjestelmään ja puutteelliseen tiedotukseen seteleistä. Edes tieto infosta ei ollut tavoittanut kaikkia Mikkelin seudun mahdollisia palveluseteliyrittäjiä.

— Infossa toivottiin sitä, että kaikki yrittäjät saisivat tiedon tilaisuuksista. Kattavaan tiedottamiseen kiinnitetään huomiota. Infossa auditorio oli kuitenkin puolillaan kuulijoita, Hujanen täsmentää.

Osa yrittäjistä oli huolissaan esimerkiksi kuntoutukseen liittyvien palveluseteleiden arvon riittävyydestä. Heidän mukaansa kaikilla asiakkailla ei ole palvelusetelinkään kanssa varaa heidän palveluihinsa esimerkiksi iltaisin.

Bruttotulot oltava alle 1200 euroa

Uuden ateriapalvelusetelin voivat saada ikäihmiset, joiden bruttotulot ovat 1200 euroa kuukaudessa tai alle. Setelin arvo on kolme euroa aterialta.

Näin asiakas saa 20 seteliä eli 60 euroa kuukaudessa tukea ateriaansa. Essote myöntää setelin toistaiseksi voimassa olevaksi.

Se, kuinka paljon jää palveluseteliasiakkaan itse maksettavaksi, riippuu yrittäjien hinnoittelusta.

Tällä hetkellä ateriapalvelusetelituottajia on Mikkelissä ainoastaan yksi: Riitan Sapuska.

Kommandiittiyhtiö lupaa asiakkaan kotiin lämpimän ruoan, salaatin, leivän, juoman ja jälkiruoan 11 eurolla. Palveluseteliä käyttävä asiakas maksaa ateriastaan itse siis kahdeksan euroa.

On mahdollista valita myös sellainen ateriapalveluseteli, jonka voi käyttää menemällä lounaalle Riitan Sapuskaan Kaapelikadulle. Lounaan hinta on 8,50 euroa, josta palveluseteli kattaa kolme euroa. Näin asiakkaan maksettavaksi jää 5,50 euroa.

Euron alennus

Essoten kotiin toimittamasta ateriasta ikäihminen on maksanut yhdeksän euroa. Kylmien aterioiden jakelu on järjestetty kolmena päivänä viikossa. Kuntayhtymä on ostanut suurimman osan aterioista Mikkelin kaupungin keskuskeittiöltä Isopadalta.

— Aterian hinta voi jopa laskea palveluseteliasiakkailla. Esimerkiksi Riitan Sapuska on euron halvempi kuin Essoten toimittama, Hujanen vertaa.

— Joillekin voi olla isokin asia, että saa aterian kotiinsa euron halvemmalla.

Hujanen pitää ateriapalveluseteli-mallia hyvänä myös siltä kannalta, että työvoimaa vapautuu kotihoidon hoitotyöhön. Kolmen hoitajan työaika saadaan siirrettyä ateriapalvelusta hoitoon.

Kuinka paljon Essote on varautunut maksamaan yrittäjille ikäihmisten ateriapalveluista?

— Kustannusten alentaminen ei ole tässä pääasia. Ne eivät muutu merkittävästi, Hujanen vastaa.

Yrittäjä perustelee 11 euron hintaa: "Ruoan hinta on kallis"

Yrittäjä, Riitan Sapuskan pääemäntä Riitta Vesterinen näkee, että ikäihmisten ateriapalvelulla on hyvät markkinat. Hän uskoo, että palvelun tarve lisääntyy koko ajan.

Loppuvuonna 2017 Riitan Sapuskan ateriapalvelu alkoi tarjota veteraaneille ilmaista ateriapalvelua palvelusetelillä. Siitä oli helppo jatkaa uuteen ateriapalveluseteliin.

Kommandiittiyhtiö vie aterioita Mikkelissä noin kymmenen kilometrin säteellä ikäihmisten koteihin.

Mari Koukkula - Teemme tavallista kotiruokaa. Ateriapalveluissa otamme huomioon erikoisruokavaliot ja muut ruokatoiveet, kertoo yrittäjä Riitta Vesterinen.

— Jatkossa aiomme viedä ateriat kylmänä ruoan säilymisen kannalta ja terveyssyistä. Ensimmäinen kuorma lähtee niin aikaisin, että silloin kukaan ei vielä syö lounasta.

Vesterinen on palkannut kolme uutta työntekijää lisää ateriapalvelun laajentumisen myötä.

— Haemme parhaillaan uutta valmistuskeittiötä aterioille. Nykyinen keittiöni jää tulevan Lidlin alle Lähemäellä.

Vesterinen uskoo 11 euron ateriapalvelun hinnan olevan pysyvä.

— Hintaan pitää laskea kaikki: pakkaukset, kuljetukset, polttoaineet, työt ja raaka-aineet. Ruoan hinta on kallis. Meillä on käytössä kaksi pakettiautoa, mutta keväällä pitänee ostaa kolmas.

— Toivottavasti meillä on mahdollisuus laajentaa ateriapalvelua esimerkiksi Otavaan ja Mäntyharjulle. Yhtä tai kahta annosta ei kuitenkaan kannata lähteä viemään kauas.

"Nyt olisi tarjolla hyvät markkinat!"

Essoten ateriapalvelussa työskentelevä lähihoitaja Anne Puntanen toivoo, että yrittäjät lähtisivät mukaan ateriapalvelun tuottajiksi — myös haja-asutusalueille.

— Nyt olisi tarjolla hyvät markkinat! Tarvitaan vain uskallusta, Puntanen kannustaa sote-yrittäjiä.

Puntanen uskoo, että palveluseteliin oikeutettuja on Mikkelin seudulla paljon.

— Monenkaan eläkkeet eivät ole hyviä.