Viitostien remontti saattaa viivästyä — Hävinnyt urakoitsija valitti Kahden kärkitarjoajan ero oli pieni ja Lemminkäisen mielestä perustui väärään hinnoitteluun. Vesa Vuorela Tie Mikkelistä kohti Juvaa voi pysyä vanhalla reitillä ennakoitua pitempään.

Mikkelin ja Juvan välisen Viitostie-osuuden rakentamisen aloituksen ajankohta on vielä auki. Isosta urakasta on tehty hankintavalitus markkinaoikeuteen ja lisäksi oikaisukehotus Liikennevirastolle.

Valittaja on tarjouskilpailussa toiseksi jäänyt Lemminkäinen Infra Oy. Joulukuussa urakoitsijaksi valittiin halvimman tarjouksen tehnyt Destia Oy.

Mahdollista on, että valtatien remontti Mikkelin ja Juvan Nuutilanmäen välillä viivästyy.

— Paras skenaario on, ettei parantaminen viivästy yhtään. Huonoin on se, että markkinaoikeuden käsittelyssä hanke viivästyy vuodella, sanoo projektipäällikkö Harri Liikanen Liikennevirastosta.

Valituksesta kertoi ensimmäisenä Mikkelin Kaupunkilehti.

Liikasen mukaan asiassa tehdään vielä virastossa selvityksiä sekä keskustellaan Lemminkäisen kanssa. Neuvotteluissa saatetaan löytää ratkaisu, ettei markkinaoikeustietä käydä.

— Tämä ratkeaa viikon-kahden sisällä.

Urakassa haettiin kokonaistaloudellisesti edullisinta ratkaisua, jolloin hinnan lisäksi mittarina oli laatu eri osioineen.

Lähes 70 miljoonan arvoisessa suunnittelu- ja toteutusurakassa Destian ja Lemminkäisen tarjoushinnat olivat lähellä toisiaan ja yhtiöiden saamat laatupisteet yhtä hyvät. Destia kuitenkin erottui muutos- ja lisätöiden hinnoittelussa edullisemmaksi. Lopullisen vertailuhinnan ero oli noin 600 000 euroa Destian eduksi.

Tarjouksen jätti kuusi rakentajaa.

Markkinaoikeudelle toimitetusta valituksesta ilmenee, että Lemminkäinen katsoo Destian muutos- ja lisätöiden tarjousten olevan alihinnoiteltuja eikä perustuvan todelliseen hinta-laatusuhteeseen. Lemminkäisen näkemyksen mukaan yksikköhinnat poikkeavat merkittäväksi tarjouspyynnön suosituksista.

Lisäksi valituksessa kiinnitetään huomiota yhden työnjohtajatason henkilön pätevyyteen.

Valtatien parannustöiden on ollut määrä alkaa keväällä. Puiden kaato on käsillä jo näinä päivinä. Vaikka muu aloitus saattaa viivästyä, Liikasen mukaan puuston raivaus voi alkaa, koska tiepohjat ovat valtion hallussa.

Syksyllä Liikennevirasto keskeytti kertaalleen Mikkelin ja Juvan Nuutilanmäen välisen osuuden hankintamenettelyn varmistaakseen tarjoajien tasapuolisen kohtelun. Silloin haluttiin tarkennuksia avainhenkilöiden referenssitietoihin. Tämä keskeytys ei vaikuttanut aikatauluun.

Mikkelin ja Nuutilanmäen väli muodostaa osaurakan koko Mikkeli–Juva -osuuden parantamisesta. Se maksaa on 121 miljoonaa euroa ja valmistuu alkuperäisen aikataulun pitäessä pääosin vuonna 2020.