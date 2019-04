Puumala hankkii myytäväksi lisää Saimaan rantatontteja — Omarantaiset kunnan omistamat tontit on kohta myyty, kuivalta maalta löytyisi tarjontaa

Puumalan kunta aikoo ostaa seurakunnalta maata ja perustaa uusia rantatontteja omakotirakentajille.

Kunta on hahmotellut 220 000 euron ostotarjouksen Kanttorilanrannan alueesta.

Kanttorilanranta sijaitsee keskustasta puolentoista kilometrin päässä pohjoiseen. Maisema aukeaa Koskenselälle päin.

Kunnanhallitus linjasi maanantaina, että vaikka määräraha hankintaan on olemassa, kyseessä on sen kokoluokan asia, että periaatepäätös tarjouksen tekemisestä tarvitaan kunnanvaltuustolta. Sen jälkeen kunnanhallitus vasta tekee ostotarjouksen.

— Alustavien kaavaharjoitusten perusteella alueelle olisi piirrettävissä seitsemän omarantaista tonttia ja viisi kuivan maan tonttia, sanoo vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva.

Kotiniemestä viedään toiseksi viimeistä

Hän kertoo, että asuinrakentamisessa kysyntä kohdistuu Puumalassa lähes yksinomaan rantatontteihin. Kunnan omistamat tontit ovat pian ehtymässä.

Kuuva sanoo, että aiemmin kaavoitetulla Kotiniemen alueella sisämaan tontteja on vielä useita mutta rantatontit on kohta myyty.

Kunnanhallitus lähetti samasta maanantaina kokouksesta valtuuston hyväksyttäväksi tarjouksen, jolla Kotiniemen toiseksi viimeinen rantatontti myytäisiin 78 000 eurolla. Kauppaan tarvitaan valtuuston päätös, koska se poikkeaa tonteille asetetusta vähimmäismyyntihinnasta.

— Kanttorilanranta on tulevaisuushanke. Mahdollinen kauppa tarvitsee seurakunnan ja kirkkohallituksen päätökset. Sitten ovat edessä kaavoittaminen ja kunnallistekniikan rakentaminen. Rakentamaan pääsisi ihanneaikataululla vuonna 2021.

Kanttorilanranta on luonnontilaista aluetta. Lähellä on asutusta, ja rannassa on venepaikkoja. Asukkaat ovat kirjelmöineet virkistyskäytön mahdollisuuden säilymisen puolesta.