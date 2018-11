Puumala haluaa oikaista kantatietä — "Tie keskustasta kohti Mikkeliä on mutkainen, kuoppainen ja kapea"

Puumalan kunnan mielestä kantatie 62:n mutkaisin ja heikkokuntoisin tieosuus keskustasta länteen pitäisi parantaa ja myös linjauksia muuttaa.

Kunta tekee tiesuunnittelusta vastaavalle viranomaiselle, Pohjois-Savon ely-keskukselle aloitteen, että Mikkelin Hauhalan ja Puumalan Ryhäläntien risteyksen välille laaditaan yleissuunnitelma perusparantamisesta.

Kovin nopeasti kunnostamisen ei uskota alkavan. Yleissuunnitelman jälkeen on vielä laadittava varsinainen tiesuunnitelma ja valtiolta löydyttävä rahat.

— Aloite on yksi etappi pitkällä matkalla. Ely-keskuksesta on ennakoitu, että tavallisesti yleissuunnitelman tekemisestä voi mennä kymmenenkin vuotta ennen kuin kuokka iskee maahan, sanoo vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva.

— Jo aikaisemmin tie tarvitsee monttujen ja tien reunojen korjausta sekä päällystettä.

Paljon puukuljetuksia

Kunta perustelee parantamista muun muassa matkailuelinkeinon, kesäaikaisen vilkkaan liikenteen ja puukuljetusten tarpeilla. Linjausten muuttamisella voitaisiin parantaa turvallisuutta.

Kuuva sanoo, että parantamisen toive saa tukea muun muassa Etelä-Karjalan liitolta ja kuljetusyrittäjien etujärjestöltä.

Parannettavaksi esitettävän tieosuuden pituus on 32 kilometriä. Oikaisuihin on maakuntakaavassa varauksia Hurissalon ja Pistohiekan välillä.

Liikennemäärien mittausten mukaan osuudella kulkee keskimäärin 900–1 300 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Yksi hintalappu perusparannukselle on olemassa, mutta Kuuva otaksuu kyseisen laskelman vanhentuneen ja kustannusten nousseen.

— Aiemmin kustannusarvioksi on laskettu 19 miljoonaa euroa hieman pitemmälle osuudelle.

Kantatie 62:lle valmistui tänä syksynä perusparannus Puumalan ja Imatran välille osuudelle Huuhkala–Käyhkää. Kesällä tietä päällystettiin Anttolan ja Piskolan eli Hurissalon risteyksen välillä.

Kunnan näkemyksen mukaan Piskolan ja Sulkavan risteyksen välinen tieosuus on ainoa korjaamaton ja huonokuntoinen kohta. Tie on myös kapea, eikä penkereitä juuri ole.