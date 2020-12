Pieksämäeltä on löytynyt seitsemän tartuntaa ja Mäntyharjusta yksi.

Essoten alueella maanantain jälkeen havaittu kahdeksan uutta koronatartuntaa.

Essote kertoo tiedotteessaan, että uusista tartunnoista seitsemän on löydetty Pieksämäeltä ja yksi Mäntyharjusta. Mäntyharjun tartunta löytyi jo aiemmin karanteeniin asetettujen henkilöiden joukosta.

– Tartuntojen määrä laskee hiljalleen. Varovaisen positiivisia signaaleja löytyy myös muualta lähialueilta. Terveyspalveluissa tilanne jatkuu haastavana. Essoten ja Pieksämäellä sijaitsevien yksiköiden osastohoidossa oli (tiistaina) aamulla yli 30 henkilöä, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Valonassa ei uusia tartuntoja asukkailla

Pieksämäen kaupunki kertoo tiedotteessa, että neljä tartuntaa todettiin karanteenissa olevilla. Ne ovat perheen sisäisiä tartuntoja.

Kaksi tartuntaa todettiin Partaharjun puutarhan työntekijöillä. Tartuntojen jäljitys on vielä käynnissä.

Lisäksi todettiin yksi tartunta Valonan työntekijällä, joka on ollut edeltävästi karanteenissa. Eilen tehdyssä Valonan asukkaiden joukkotestauksessa ei löytynyt uusia tartuntoja asukkailta.

– Tilanne Valonan asumispalveluyksikössä noudattelee koronavirukselle tyypillisiä taudinkuvia ja -kulkuja. Osa potilaista on viime viikkoa selvästi huonommassa kunnossa, mutta osa on edelleen hyvävointisia. Kaupungin terveydenhuollon yksikössä Valonassa arki on lähtenyt rullaamaan hyvin, Pieksämäen kunnan vt. ylilääkäri Aino Rubini kertoo tiedotteessa.

Etelä-Savossa on käyttäydytty vastuullisesti

Koronalääkärit kiittävät jälleen alueen ihmisiä vastuullisesta käyttäytymisestä koronatilanteen pahennuttua.

– Ihmiset ja yritykset ovat toimineet erinomaisesti. Tartuntojen leviämisen ehkäisyssä meidän kaikkien toiminta on merkityksellistä. Vähennetään sosiaalisia kontakteja, pidetään turvavälejä ja käytetään maskia tilanteissa, joissa kohtaamiset muiden kuin oman perheen kanssa ovat välttämätöntä. Muistetaan hyvä käsihygienia, tähdentää pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Essoten alueen altistumispaikat näet täältä.

Uutiseen on lisätty kello 17.16 tiedot Pieksämäen kaupungilta.