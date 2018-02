Juvan kunta osti Hasamäen laskettelukeskuksen irtaimiston ja toivoo sille jatkoa — Tornimäki on hyötynyt tilanteesta Kunta osti keskuksen toimintaa pyörittäneen Tähtisportin irtaimiston 80 000 eurolla. Vesa Vuorela Mikkelin seudulla pääsee tänä talvena laskettelemaan vain Tornimäellä. Ensi talveksi Juvan kunta toivoo myös Hasamäen aukeavan.

Juvan kunnassa elää yhä toive saada Hasamäen laskettelukeskus toimimaan.

Kunta osti hiihtokeskusta pyörittäneen Tähtisportin irtaimiston vuodenvaihteessa 80 000 eurolla. Summalla saatiin kahvilarakennus, rinnekone ja muuta pienempää irtaimistoa.

Hallintojohtaja Antti Kinnusen mukaan hiihtokeskusta ei avata tänä talvena, mutta kunta toivoo, että se onnistuisi ensi kaudeksi.

Kunnan kannalta toimivin ratkaisu olisi samanlainen malli kuin oli Tähtisportin kanssa eli että ulkopuolinen taho pyörittäisi toimintaa.

- Voi olla vaikeaa saada sellaista toimintaa käyntiin kunnan liikuntatoimen omana työnä, Kinnunen sanoo.

Tähtisport vastasi Hasamäen toiminnasta vuodesta 2004. Pääasiassa Juvan kunnan omistama Hasamäki Oy vuokrasi sille rinteet ja hissin. Kunta maksoi Tähtisportille korvausta hiihtokeskuksen toiminnasta.

Tähtisport lopetti syksyllä. Sen hallituksen puheenjohtajan Jukka Kaartisen mukaan kunnan väkiluvun lasku pienensi kävijämääriä, eikä ydinporukka enää jaksanut ja pystynyt tekemään talkoita niin paljon, mitä olisi tarvittu.

Juvalaisille Juvan, Rantasalmen, Puumalan ja Sulkavan kuntien keskellä oleva Hasamäki on ollut tärkeä liikuntapaikka.

- Varmasti on ollut pettymystä, kun ei pääse laskettelemaan, Kinnunen sanoo.

Venäläisiä aiempaa enemmän Tornimäellä

Tornimäen laskettelukeskuksessa Mikkelissä Hasamäen lopettaminen on näkynyt jonkin verran.

- Vaikea sanoa, kuinka paljon, mutta sen tiedän, että lippukassalla on tullut puhetta asiasta ja huomattu juvalaisten lisääntyminen. Toki he ovat ostaneet meiltä paljon kausikortteja aikaisemminkin, yrittäjä Keijo Andersin sanoo.

Kausi on ollut Tornimäelle toistaiseksi muutenkin hyvä. Sää on suosinut, ja venäläisiä matkailijoita on selvästi enemmän kuin viime vuosina. Alkutalvesta laskijoita tuli Etelä-Suomesta, jossa rinteet eivät vielä olleet auki.