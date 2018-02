Juha Lång on tehnyt 42 vuotta työtä, joka takaa meille muille arjen pyörimisen: "Olen ollut mukana kaikissa isoissa myrskyissä" Armeijan juuri päättänyt mies kävi Suur-Savon Sähkössä kyselemässä töitä vuonna 1975. Seuraavana päivänä alkoivat hommat. Kari Toiviainen Verkostonrakentaja Juha Långista pahinta tuhoa teki Asta-myrsky.

Elveran verkostonrakentaja Juha Lång, miten päädyit rakentamaan sähköverkkoja?

-Tulin armeijasta 1975 ja etsin töitä. Sain työvoimatoimistosta tiedon, että Suur-Savon Sähköön tarvitaan miehiä töihin. Läksin käymään yhtiössä. Seuraavana päivänä aloitin työt. Ammattikoulutusta ei ollut, mutta Suur-Savon Sähkö koulutti ja työtä tekemällä opin. Nyt olen ollut näissä töissä jo yli 42 vuotta.

Millainen verkostonrakentajan työpäivä on?

-Aamulla klo 7 se alkaa ja klo 16 päättyy, ellei ole myrskyjälkien korjaamista. Työ on muuttunut vuosikymmenien aikana. Kaikki on nyt erilaista silloin, kun aloitin nämä hommat. Ennen oli ilmajohtoja, nyt rakennetaan maakaapeleita. Kohteet ovat isompia ja työ on tarkkaan aikataulutettu.

Millaista työtä myrsky- ja lumituhojen korjaus on sähköverkon rakentajalle?

-Olen ollut mukana kaikissa isoissa myrskyissä. Asta-myrskyn tuhot olivat pahimpia korjattavia. Myrskyn jäljiltä kaikki linjat olivat poikki. Puita oli sikin sokin linjojen päällä. Linjojen rakentaminen piti aloittaa ihan alusta. Niitä korjattiin aamukuudesta iltakymmeneen jopa puoleen yöhön.

- Nyt tammikuussa olin korjaamassa tykkylumituhoja Pohjois-Savossa. Lunta oli paljon, mutta nyt pystyi liikkumaan moottorikelkoilla eikä tarvinnut tarpoa umpihangessa.

Mikä tekee työstä raskaan?

-Varmasti se, kun on jo tullut ikää lisää. Toisaalta työvälineetkin ovat kehittyneet. Meillä on käytössä apuvälineitä moottorikelkkoja ja mönkijöitä. Niillä liikutaan maastossa. Ennen liikuttiin talvisin suksilla ja kesällä jalkaisin. Talvella kiusaa pimeys, pakkanen ja lumi, kesällä taas valoa ja lämpöä riittää.

Mikä on palkitsevinta?

-Hyvä työporukka on kaikkein palkitsevin. Hyvinhän työssä pärjää, kun on mukavat ja osaavat työkaverit. Kun pystyy täydellisesti luottamaan kaverin työhön, se palkitsee, eikä itse tai työkumppani tee virheitä. Jos siihen ei pysty luottamaan, työstä ei tulisi mitään.

Tuleeko ihmisiltä kiukkuista palautetta?

-Asiakkaat ymmärtävät nykyään, kun linjoja korjataan. Niistä ilmoitetaan etukäteen ja ihmiset osaavat niihin varautua. Eikä myrskytuhoista tai tykkylumen katkomista linjoistakaan tule meille verkon rakentajille ikävää palautetta. Ihmiset ymmärtävät poikkeustilanteen ja töitä tehdään koko ajan sähkölinjojen korjaamiseksi.

Juttu on ilmestynyt Keskiviikko-lehden Tekijä-sarjassa 21.2.