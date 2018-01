Rolle-koira ja emäntä 9:n huoneiston rapun ainoat vuokralaiset — Kuntien vuokra-asunnoille ei tahdo riittää kysyntää Maaseutukunnat omistavat liikaa vuokrataloja. Juvalla ja Hirvensalmella tyhjyyttään kaikuu viidennes asunnoista. Mikko Kääriäinen Rolle asuu emäntänsä kanssa tällä hetkellä Juvan Piikkilänharjun Sopentiellä yhdeksän huoneiston rapun ainoassa asutussa kämpässä.

Kolmio vanhassa kerrostalossa on melkein pahinta, mitä vuokrataloyhtiö Mikkelin seudun maaseutukunnissa voi omistaa.

Isoja asuntoja ei nimittäin tarvitse paikkakunnilla kukaan.



Vuokralaisia on vähän ja vielä vähemmän kysyntää on niin sanotuilla tilavilla perhekodeilla.

— Kymmenessä vuodessa asuntohakemusten vuosimäärä on vähentynyt sadalla kappaleella eli puolittunut. Pienet rivitaloasunnot menevät, mutta isot kerrostaloasunnot eivät liiku, tiivistää mäntyharjulaisen kiinteistöosakeyhtiö Keskivälin toimitusjohtaja Anne Punavaara.

Ongelma on tuttu muuallakin. Vuokra-asuntoja on maaseutukunnissa yksinkertaisesti liikaa. Synkin tilanne on Juvalla, jossa tyhjänä on peräti 20 prosenttia eli noin 70 vuokra-asuntoa.



Juvan Piikkilänharjulla Arja Kaajakarilla ja hänen koirallaan Rollella on tällä haavaa käytössä juvalaisen kerrostalon kokonainen rappu, sillä kaikki muut kahdeksan asuntoa ovat tällä hetkellä tyhjillään.



Viimeinen naapuri muutti toiseen rappuun vasta äskettäin vesivahingon vuoksi.

Piikkilänharjun Sopentiellä asuva Kaajakari kertoo, että elo on rauhallista.

— Ongelmia ei kyllä ole ollut silloinkaan, kun on ollut naapureita.

Pääkaupunkiseudulta alkujaan kotoisin oleva Kaajakari sanoo Piikkilänharjun olevan rauhallinen asuinympäristö.

— Maine on vissiin ollut vähän huono, mutta tämä on ihan kiva.



Viereisessä kerrostalossa asuva Antti Piironen on asunut Piikkilänharjulla liki 20 vuotta. Hän sanoo alueen rauhoittuneen.

— Yhteen aikaan täällä oli aika villiä, oli vähän kaikennäköistä porukkaa.

Mikko Kääriäinen Sopentiellä Juvan Piikkilänharjulla asuva Antti Piironen on talonsa ”viimeisiä mohikaaneja”, sillä kaikki vanhat tutut naapurit ovat lähteneet. Vaihtuvuus on vilkasta. — Hyvin pyörii porukka.

Juvan kunnan omistaman Kiinteistö Oy Lammentausta hallituksen puheenjohtaja Ritva Hänninen kertoo, että vuokra-asuntojen käyttöasteen parantamiseksi hiotaan parhaillaan uutta strategiaa, jonka on tarkoitus valmistua vielä alkuvuonna.

Hänninen ei vielä erittele, liittyykö uuteen strategiaan esimerkiksi vuokratalojen myyntiä yksityiseen omistukseen.

— Suunnitteilla on useita eri keinoja, hän sanoo.



Käyttöaste on Juvan tasolla myös Hirvensalmella. Puumalassa tilanne on seudun kunnista paras, koska kunta purki viime vuonna kaksi huonokuntoista luhtitaloa ja pääsi eroon 24 vuokra-asunnosta.

— Mutta silti asukasmäärään verrattuna asuntoja on liian paljon, asuntosihteeri Leena Torvinen sanoo.



Mikkelissä tilanne on kohtuullisen hyvä, sillä kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalon vuokrattavissa olevista asunnoista tyhjillään on noin kuusi prosenttia.

— Asuntojen kysyntä kohdistuu voimakkaasti yksiöihin ja pieniin kaksioihin. Mikalon asunnoissa asuvista reilusti yli puolet ovat yhden henkilön talouksia, sanoo Mikalo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sormunen.



Mikalon tilannetta on helpottanut muun muassa se, että se sai vuosi sitten myytyä Pellosniemellä kolme kokonaista kerrostaloa yksityiselle sijoittajalle.

Mikkelin seudun maaseutukuntiin, etenkin isompiin, rakennettiin 1980-luvulla ja vielä 1990-luvullakin ahkerasti vuokrataloja. Sitten lähti paikallisia työpaikkoja ja asukkaita, mutta vuokratalot jäivät.



Neljä kunnista on yhtiöittänyt vuokra-asuntonsa. Tyhjät asunnot ja korjaustarpeet ovat tehneet tytäryhtiöiden taloustilanteista vaikeita.

— Vuokratalojen kulut peittyvät juuri ja juuri. Mihinkään ylimääräiseen, kuten remontteihin, ei ole varaa, Kangasniemen Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Tarja Viiansalo sanoo.

Pertunmaan ja Hirvensalmen kunnat ovat pitäneet vuokra-asunnot omissa näpeissään.

Pertunmaalla vuokratalojen käyttöaste on 85 prosentin luokkaa.



Toimistosihteeri Aila Jaatisen mukaan asuntokantaa on vähennetty myymällä yksittäisiä kämppiä, mutta muuten vuokratalojen tulevaisuudesta ei ole keskusteltu.

— Tällä hetkellä tyhjien asuntojen määrään vaikuttaa maahanmuuttajien poismuutto, Jaatinen kertoo.

Tanja Rihu Kiinteistöosakeyhtiö Keskivälillä on Mäntyharjussa 24 kerros- ja rivitaloa, yhteensä noin 360 asuntoa. Tyhjillään on noin 60 asuntoa.

Yhtälö on niin hankala, ettei yksinkertaisia ratkaisuja ole keksitty.

Käytännössä vuokrataloja voi joko purkaa tai myydä.

Viiansalo epäilee, että Kangasniemellä myynti on edessä jo kuluvana vuonna.

— Taloista saatetaan jopa päästä eroon, mutta miellyttääköhän hinta omistajaa eli kuntaa, Viiansalo miettii.



Keskiväli purki viime vuonna yhden kerrostalonsa. Kiinteistöstrategian päivityksessä uusia keinoja etsitään jälleen kerran.

Onko asuntojen myynti ja yksityisten asuntomarkkinoiden häiritseminen perusteltua toimintaa kunnalliselta vuokrataloyhtiöltä, sitä Punavaara empii.

— Radikaaleja toimenpiteitä on tehtävä, jotta asuntokanta saadaan vastaamaan kysyntää.



Mikkelin seudulla vuokra-asuntojen keskivuokra on noin kymmenen euroa neliöltä, mutta hinta vaihtelee talojen mukaan.

Pikkukunnissa vuokraa maksetaan hieman vähemmän, esimerkiksi Puumalassa keskimäärin 8,18 euroa neliöltä.