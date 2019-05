Huhtikuun lopun kesäinen sää toi maisemiin myös kesäiset linnut.

— Vappuna monen pihapöntön luona lauloi kirjosieppo, metsänlaiteilla konsertoivat pajulinnut ja metsäkirviset, ja pääskyjä lenteli siellä täällä. Kuuluipa metsissä monin paikoin tuttu käen kukunta, kuvailee lintuasiantuntija Mikko Pöyhönen.

Pääosin trooppisessa Afrikassa talvehtivien pitkänmatkan muuttajien muutto oli päässyt hyvään vauhtiin.

— Nyt se on taas hetkeksi pysähtynyt kylmän sään vallattua Suomenniemen. Onneksi suurimmat määrät eivät vielä tänne saakka ehtineet. Pääjoukot saapuvat yleensä äitienpäivän aikaan ja sen jälkeen.

— Maan itä- ja keskiosissa, missä lunta on tullut kymmenkunta senttiä, tilanne on huono ainakin hyönteissyöjien osalta, ja varmasti kuolema korjaa satoa. Pienet hyönteissyöjälinnut eivät kylmään kuole, siksi mainio varuste on höyhenpeite, mutta ruokaa ne tarvitsevat, ja tavallisista enemmän näin kylmällä ruumiinlämmön ylläpitämiseksi. Nälkä kurnii vatsassa ja apetta on saatava.

Ilmassa lentäviä hyönteisiä ei kylmällä ja sateella ole, mutta maanpinnassa niitä kyllä vilisee.

— Pääskyt kerääntyvät suojaisille merenlahdille ja jokisuistoihin. Vedenpinnan tuntumassa on aina lentäviä hyönteisiä. Tilanne helpottuu pian; sääennusteet lupaavat viikonlopuksi ja alkuviikolle lämpöisempää ja aurinkoisempaa säätä, joten hyönteiset ovat taas ilmassa. Lämpötiloiltaan palataan ajankohdan tavanomaiseen tilaan.

Hyönteissyöjillä on vaikeuksia

All over press Ensimmäiset kukunnat on jo kuultu.

Pöyhönen ennustaa vaikeuksia jo joillekin pesinnän aloittaneille linnuille. Kymmenet lintulajit ovat aloittaneet pesinnän huhtikuussa ja haudonta on käynnissä.

— Yleisesti ottaen niillä ei ole hätää, kunhan hautova emolintu ei poistu muniensa päältä. Varhaisimpiin pesijöihimme lukeutuvat hömö- ja töyhtötiainen. Niillä on nyt poikaset pesässä. Emot ruokkivat niitä proteiinipitoisella hyönteis- ja hämähäkkiravinnolla, ja tällainen kylmä sää tee tekee emolintujen urakan vaikeaksi, toteaa Pöyhönen ja jatkaa:

— Poikasia tai kokonaisia poikueita voi nyt kuolla pesäkoloihin, koska sopivaa ravintoa ei löydy tarpeeksi. Myös ensimmäiset mustarastaat ruokkivat jälkikasvuaan. Ne kaivavat maasta lähinnä erilaisia matoja ja toukkia, joten tilanne on parempi.

Arktika on vielä edessä

Lintumuuton seuraajan kannalta huhtikuu oli erityisen huono. Kolme viikkoa oli korkeapainetta ja sää pääosin aurinkoista, eikä sateita saatu. Muutto eteni päiväsaikaan korkeuksissa tai yöaikaan.

— Säänmuutokset pudottavat aina lintuja parviksi rannikkoseudulle, mutta nyt pääjoukot painelivat suoraan sisämaahan ja pesimäpaikoille. Mutta muuton Grande final, arktika, on vielä edessä. Arktikassa näkee aina suuria lintumääriä, toki joka vuodella on omat vivahteensa

Ensimmäiset kiikaroijien joukkiot ovat jo asettuneet asemapaikoilleen ulkosaariin ja niemenkärkiin ja ovat siellä jopa useita viikkoja.

— Muuton alkutahdit on lyöty. Esimerkiksi vappupäivänä Virolahden Harvajanniemellä kirjattiin 600 pikkujoutsenta ja 21 000 mustalintua. Lähipäivinä odotetaan allihaahkan ja meriharakan päämuuttoa sekä runsastuvaa allin, mustalinnun, kuikan ja punakuirin muuttoa.

Suurin osa muuttolinnuista on kirjattu saapuneeksi.

— Enää noin 25 vakinaista muuttolintulajia on saapumatta, mutta nekin tulevat parin viikon kuluessa.