Kaksi uutta salmonellatapausta varmistui Mikkelissä – Lähteeksi epäiltyä salaatin raaka-ainetta on toimitettu myös Ristiinaan ja Otavaan, lue täydennetty lista

Mikkelin salmonellan takia on testattu 40 ihmistä.

Mikkelissä on löytynyt kaksi uutta salmonellatapausta. Kaupunki tiedottaa, että tartunnan saaneita on yhteensä neljä ja että ruoka-ainenäytteen tulos on varmistunut salmonellaksi.

Salmonellanäytteitä on tähän mennessä otettu 40 henkilöltä.

Aikaisemmin tiedotettujen kohteiden lisäksi epäiltyä salaatin raaka-ainetta on toimitettu tukkuliikkeen kautta myös Ristiinan yhtenäiskouluun, Ristiinan päiväkotiin, Otavan Opistolle sekä palvelukeskus Vaarinsaareen Ristiinassa.

Täydennetty lista paikoista, joihin epäiltyä ruoka-ainetta on toimitettu, on luettavissa kaupungin sivuilta tästä linkistä.

Aikaisemmin on tiedotettu, että varmistetut tartunnat on havaittu Mikkelin kantakaupunkialueella ja Haukivuorella ja että ne saattavat liittyä Mikkelin kaupungin keskuskeittiöstä viime viikolla toimitettuun ruokaan.

Salmonellan tyypitys selviää myöhemmin tällä viikolla. Tyypitys varmentaa, liittyykö ruokanäytelöydös salmonellaan sairastuneisiin henkilöihin alueella.