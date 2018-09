Sisuwoodin tehtaalla Juvalla kootaan parhaillaan kalusteita, jotka päätyvät Helsingin uuteen keskuskirjastoon ja Espoo-taloon.

— Markkina-aluettamme on koko maa, mutta suurin osa tilauksista tulee pääkaupunkiseudulta, jossa rakentaminenkin on vilkkainta. Tänä vuonna tosin on tullut poikkeuksellisen paljon tilauksia myös lähikunnista, kertoo toimitusjohtaja Risto Solaranta.

Juvalaisyrityksen kädenjälki näkyy muun muassa Mikkeliin sairaalakampuksen Perhetalossa, Lappeenrannan uudessa poliisitalossa ja Leppäkerttu-koulussa Leppävirralla.

Sisuwood on lyhyessä ajassa noussut yhdeksi merkittävimmistä julkisten rakennusten kalustajista Suomessa.

— Kasvuvauhti on ollut melkoista, kun ottaa huomioon sen, että alunperin tarkoituksena oli perustaa muutaman ihmisen työllistävä puusepänliike, toteaa yrityksen perustaja, hallituksen puheenjohtaja Juha Kontio.

Lisää työntekijöitä tarvitaan

Yhtiö valmistaa mittatilaustyönä kalusteita ja tilaratkaisuja. Asiakaskuntaan kuuluvat rakennusliikkeet, julkinen hallinto, yritykset sekä hotellit ja ravintolat.

Yritys työllistää tällä hetkellä Juvan tuotantolaitoksella 40 puualan ammattilaista, mutta lisää työntekijöitä tarvitaan.

— Auki on parhaillaan kolme työpaikkaa alasta kiinnostuneille. Tähän sakka olemme onnistuneet löytämään työntekijät omasta kunnasta tai ainakin lähiseudulta, mutta jatkoa ajatellen puualan perustaidot omaavan koulutetun henkilökunnan löytäminen ei ole välttämättä helppoa.

Kalusteissa käytetään puun lisäksi metallia, lasia, kiveä ja komposiittia. Yritys työllistääkin välillisesti 15 työntekijää alihankkijoiden kautta valmistuksessa ja asennuksessa.

Markkinatilanne näyttää hyvältä

Yrityksen liikevaihto oli viime vuonna 4,4 miljoonaa euroa. Tämän vuoden tavoitteeksi on asetettu viisi miljoonaa euroa.

— Markkinatilanne on korkean uudis- ja korjausrakentamisen johdosta hyvä, ja uskomme sen jatkuvan lähivuosina edelleen hyvänä, toteaa Kontio.

Sisuwoodin toimii vuokralaisena pääosin Juvan kunnan omistamassa kiinteistössä Vehmaalla, aivan Viitostien varressa.

— Tilat ovat tarkoitukseemme sopivat, sillä ne ovat alunperinkin suunniteltu puuteollisuuden käyttöön, toteaa Solaranta.

Juuri tällä hetkellä yrityksellä ei ole laajentamis- eikä myöskään tuotantosuunnan muutokseen liittyviä suunnitelmia.

— Seuraamme tilannetta ja suhtaudumme avoimin mielin, jos jotain uutta, tehtaan kapasiteettiin sopivaa ilmenee, toteaa Kontio.