Ravintola-alalla pikkujoulut ovat vasta tammikuussa ja parasta niissä on yhteisöllisyys — Kysyimme Mikkelissä ihmisiltä, mitä he pikkujouluilta odottavat

Ravintoloissa eri ryhmien pikkujouluja on joka viikonloppu. Niihin kokoonnutaan yleensä koko työporukan kanssa, mutta moni viettää pikkujouluja myös pienemmässä piirissä ystävien kesken.

Kysyimme Mikkelissä ihmisten pikkujoulumuistoja ja mitä he pikkujouluilta odottavat.

Kouvolalaisen Antti Lukkarin tiedossa on ainakin yhdet pikkujoulut ensi viikon lopussa. Hänestä pikkujouluissa ei kiinnosta mikään, mutta hän kuitenkin osallistua niihin.

Kari Toiviainen Antti Lukkari sanoo suoraan, että häntä eivät pikkujoulut sanottavasti kiinnosta.

– Yleensä pikkujoulujen ohjelma on tylsä. Aikuiset juovat ja lapset istuskelevat jossain nurkissa puuhaamassa omiaan. Sellaisia naapuruston pikkujoulut tavallisesti ovat. Hyvät pikkujoulut eivät ole liian pitkiä – korkeintaan muutaman tunnin. Tarjolla on kunnon ruokaa ja kaikkea muuta hyvää, Antti Lukkari sanoo.

Rento ja mukava tunnelma

Eeva ja Vesa Myyryläinen Mikkelistä kertovat eläkeläisinä joutuvansa itse kustantamaan pikkujoulut. Nuorempana työelämässä työnantajakin saattoi vähän osallistua kuluihin.

Kari Toiviainen Eeva ja Vesa Myyryläinen kertovat, että työyhteisön pikkujoulut ovat heiltä jo jääneet muistojen joukkoon. Eläkeläisinä heillä on mahdollisesti tiedossa kuitenkin yhdet pikkujoulut.

– Tiedossa on ehkä yhdet pikkujoulun paikallisessa Rysässä. Muita ei ole tiedossakaan. Pikkujoulumuistoja on paljonkin, mutta kaikki eivät ole julkisuuskelpoisia.

– Pikkujouluissa on tarjolla hyvää ruokaa ja muuta ohjelmaa sekä tanssia. Ympärillä on hyviä ystäviä ja tuttavia. Niissä on rento ja mukava tunnelma. Ne ovat ikään kuin aloitus jouluun, kun tarjotaan jouluruokaa. Työelämässä pikkujoulujen merkitys vanhemmiten väheni, Eeva ja Vesa Myyryläinen sanovat.

Mikkeliläinen Sirpa Eronen kertoo, että hänellä on tiedossa kahdet pikkujoulut.

Kari Toiviainen Sirpa Erosen mielestä työyhteisön pikkujoulut kohentavat yhteishenkeä. Hän kaipaa niihin myös hauskaa ohjelmaa yhdessäolon lomaan.

– Ensin on Mikkelin verotalon eli työyhteisön ja sitten Mikkelin tanssihullujen pikkujoulut. Pikkujouluissa kiinnostaa yhteisöllisyys. Niissä on vapautunut tunnelma eikä työasioista puhuta. Ne parantavat työyhteisön yhteishenkeä.

– Työyhteisössä oli henkilö, joka teki eri satuihin pohjautuvia lyhyitä sketsejä saduista Punahilkasta sekä Lumikista ja seitsemästä kääpiöstä. Työyhteisöstä etsittiin näyttelijät, mutta miehiä niihin piti pyydellä mukaan, Sirpa Eronen muistelee.

Yllättävää ohjelmaa

Sauli Kiiskinen Mikkelistä kertoo viettävänsä pikkujouluja vasta vuodenvaihteen jälkeen.

Kari Toiviainen Ravintola-alalla työskentelevä Sauli Kiiskinen viettää pikkujouluja vasta sesongin jälkeen joskus talvella, kun ravintoloiden varausruuhka on ohi.

– Ravintoalalla pikkujouluja on nyt joka viikonloppu ja jopa viikollakin. Sen takia me alan ihmiset vietämme pikkujoulujaan vasta sesongin jälkeen joskus talvella.

– Pikkujouluissa parasta on yhteinen tekeminen ja hauskan pitäminen sellaisella joukolla, joiden kanssa ei muuten siihen ole ollut aikaa. Hyvät pikkujoulut sisältävät myös jotain yllättävää ohjelmaa. Ehkä niihin hauskoihin muistoihin ei kannata mennä näin julkisuudessa. Mielessä niitä toki on, Sauli Kiiskinen nauraa.