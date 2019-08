Kuoreksenniemen omistaja suunnittelee uusia investointeja Puumalaan — "Rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna"

Puumalan Kuoreksenniemen alueen merkittävä omistaja pyrkii taas rakentamaan aluetta ja tekemään ensin kaavamuutoksen. Maanomistaja Kuoreksenniemi Oy toimisi investorina ja rakentaisi matkailijoille majoitusta viereisen Sahanlahti Resortin operoitavaksi.

Sahanlahti Resortin emäntä Jaana Kuivalainen sanoo, että yhteishanke on vireillä.

— Orastavia suunnitelmia majoitustoiminnan ja matkailukeskittymän kehittämiseksi on. Majoituskapasiteetti voi kasvaa, toteaa Kuivalainen korostaen sijoittajan merkittävää asemaa hankkeessa.

Kuoreksenniemi Oy:n omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Harri Oesch vahvistaa, että suunnitelmia on.

— Jos kaavaprosessi etenee suotuisasti, rakentaminen voisi alkaa toivottavasti jo ensi vuonna, määrittelee Oesch.

Hän korostaa, että majoituskapasiteetin rakentaminen etenisi tarpeiden mukaan ja paloittain.

Puumalan kunnanhallitus päätti maanantaina kaavoitussopimuksen laatimisesta Kuoreksenniemi Oy:n kanssa yhtiön omistamalle 48 hehtaarin alueelle.

Kaavan sisältöön ja mahdollisiin tuleviin muutoksiin kunta ei vielä ottanut kantaa. Kunta on alueella yksi maanomistaja.

Aika muuttui otolliseksi

Kuoreksenniemi-yhtiö on ilmaissut tavoitteensa. Se pyrkii asemakaavan muutoksella muun muassa jalankulkuväylän poistamiseen ranta-alueelta, pohjoisimpien lomarakennuspaikkojen rakennusoikeuden pienentämiseen ja jakamiseen sekä muutaman rakennuspaikan ulottamiseen rantaan asti.

Saimaan matkailun kehittäminen on iso megatrendi. — Harri Oesch

— Rakennusoikeutta on käyttämättä paljon. En edes muista tarkkaan, miten paljon. Kaava on kuitenkin vanha eikä rakennusoikeutta keventämättä vastaa rahoittajan näkökulmasta nykypäivän tarpeita, sanoo Oesch.

Kuoreksenniemen alue kaavoitettiin viime vuosikymmenen puolivälissä muun muassa venäläisiä matkailijoita tavoitellen.

Oesch myöntää, että alueen kasvattamisessa on ollut vuosien hiljaisempi vaihe.

— Nyt on monella tavalla mielekkäämpi aika ja mahdollisuudet kasvaa realistisemmat.

— Saimaan matkailu on kehittynyt, ja sen kehittäminen on iso megatrendi. Meillä on halu viedä sitä eteenpäin, ja etenkin Sahanlahden tarve lisätä matkailumajoitusta vaikuttaa kiinnostukseemme.