Anttolalaisen Esko Piskosen edesmennyt isä oli sotiemme veteraani — Kysyimme gallupissa, mitä veteraanit ihmisille merkitsevät

Elossa olevia veteraaneja on enää noin 10 000. Heidän keski-ikänsä on jo korkea 94 vuotta. Sotiin osallistui 700 000 miestä ja naista.

Kysyimme Mikkelissä, mitä veteraanit ihmisille merkitsevät.

Esko Piskonen Anttolasta kertoo, että hänen jo edesmennyt isänsä oli sotiemme veteraaneja.

– Isä ehti ikänsä puolesta vain Lapin sotaan ja selvisi sieltä onneksi ehjänä kotiin.

– Tuntuu, ettei yhteiskunta arvosta tarpeeksi veteraaneja. He ovat uhranneet nuoruutensa ja terveytensä. Moni tämän ajan ihminen ei tajua, millaista sota on ollut. Veteraaneille pitäisi antaa kaikki ne peruspalvelut, mitä he elämänsä viimeisinä vuosina tarvitsevat. Niitä palveluja ei saa ulkoistaa, vaan pitää heistä huolta. Suurin osa on jo liikuntarajoitteisia ja heille pitäisi saada oma henkilökohtainen avustaja, listaa Esko Piskonen.

Esa Valjakka Mikkelistä sanoo, ettei hänen lähipiirissään ole veteraaneja, mutta hän arvostaa veteraanien tekemää työtä.

Kari Toiviainen Esa Valjakan mielestä viimeisistä elossa olevista sotaveteraaneista täytyy pitää erityisen hyvää huolta.

– Ensinnäkin syvä kumarrus veteraanien suuntaan. Heitä arvostetaan liian vähän.

– Viimeisistä elossa olevista sodan käyneistä veteraaneista täytyy pitää hyvää huolta. Veteraanit ovat vaikuttaneet siihen, että Suomi on itsenäinen ja että täällä puhutaan edelleenkin suomea eikä jotain muuta kieltä. Arvostan erittäin paljon veteraanien tekemää työtä, sanoo Esa Valjakka.

Veteraanit kuuluu kutsua linnanjuhliin

Jennina Antikainen Kangasniemeltä ja Lotta Järvenpää Mäntyharjulta ovat mikkeliläisiä opiskelijoita.

Kari Toiviainen Jennina Antikainen (vas.) ja Lotta Järvenpää sanovat, että nyt on Suomen vuoro auttaa heitä, jotka tekivät paljon työtä Suomen puolesta sotien aikaan.

– Veteraanit ovat tärkeä osa Suomen itsenäistymistä. He ovat taistelleet Suomen itsenäisyyden. Vanhemmat ihmiset varmasti arvostavat veteraanien työtä. Nuoremmat eivät välttämättä tajua sitä niin hyvin. Meistä on hienoa, että veteraanit kutsutaan esimerkiksi linnanjuhliin ja kunnioitetaan sillä tavalla heidän uhrauksiaan. Veteraanit tekivät paljon työtä Suomen puolesta ja nyt olisi Suomen vuoro auttaa, Jennina Antikainen ja Lotta Järvenpää sanovat.

Ulla Ahola Mikkelistä sanoo, että ainakin hän arvostaa veteraanien tekemää työtä, mutta hänestä tuntuu yhteiskunnan unohtaneen heidät.

Kari Toiviainen Ulla Ahola arvostaa veteraanien työtä ja sanoo, että myös sotaveteraanien vaimoja on muistettava.

– Jo edesmennyt appiukkoni oli sotiemme veteraaneja ja myös oma isäni osallistui sotaan. Minulla on ollut heidän kauttaan tuntuma veteraanien elämään. Toivon, että veteraaneille järjestetään viimeiseksi elinvuosiksi arvokas ihmisarvoinen elämä, kun tuntuu vanhustenhoidon olevan muutenkin retuperällä. Myös veteraanien vaimoja on muistettava. He tekivät kotona sodassa olleiden miestenkin työt, sanoo Ulla Ahola.