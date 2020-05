Mikkelin Ihastjärven koulu myydään tai siirretään – Ratkaisu mietityttää, sillä siirto maksaisi melkein miljoona euroa

Mikkelin kaupunki miettii, mitä se tekisi tyhjilleen jääneelle Ihastjärven kyläkoululle.

Koulu rakennettiin aikoinaan siirtokelpoiseksi, mutta asetelma ei olekaan niin yksinkertainen.

Koulukiinteistön siirtäminen johonkin uuteen paikkaan uusiokäyttöön maksaa vajaa miljoona euroa.

Rakennus on tällä hetkellä ilman vuokralaisia. Koululla oli vielä jonkin aikaa yksittäisiä salikäyttäjiä, mutta sopimuksista luovuttiin.

Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen mukaan Ihastjärven koulu pyritään myymään uudelle omistajalle nykyisellä paikallaan.

– Mikäli rakennukselle ei löydy uutta omistajaa järkevään hintaan, toissijaisesti mietitään rakennuksen siirtämistä, sanoo Hyttinen.

Hyttisen mukaan kaupunki ei myy koulua hinnalla millä hyvänsä. Myyntiä ei muodollisesti ole vielä aloitettu.

– Jos koulusta saadaan lähelle käypää arvoa vastaava hinta, on taloudellisesti edullisempaa myydä se valmiina kokonaisuutena uuteen käyttötarkoitukseen.

Koulukäytössä vajaat kymmenen vuotta

Mikkeli odottelee vielä hallinto-oikeuden päätöstä, sillä koulun lakkauttamisesta jätettiin valitus.

Hyttisen mukaan oikeuden päätös tietysti katsotaan, mutta asiaa se ei sinänsä muuta kuten ei myöskään koulukiinteistön uutta käyttöä tai siirtoa.

Uuden koulukiinteistön rakentaminen oli aikoinaan poliittinen ratkaisu, joka jakoi päättäjät. Investointi oli noin 2,5 miljoonaa euroa.

Mikkeli päätti koulun lakkauttamisesta vuoden 2018 lopulla. Koulu sulki ovensa elokuussa 2019.

Ihastjärven koulun rakentaminen herätti huomiota vuonna 2011, sillä harva kunta rakensi enää tuolloinkaan uusia kyläkouluja.

Oppilasmäärät putosivat Ihastjärvellä niin, että lopetusspekuloinnit alkoivat paria vuotta myöhemmin. Koulu ehti toimia vajaat kymmenen vuotta.

Mikkelin kaupunki Vanhalan koulun lisärakennus tehtiin alunperin niin, että se voidaan ottaa käyttöön jossakin uudella paikalla. Nyt rakennus matkaa Rantakylään.

Helpompi ratkaisu on edessä Vanhalan koululla. Koulun lakkauttamisesta on päätös ja kiinteistökin on tulossa myyntiin.

Koulun piha-alueella on uusi lisärakennus, joka tehtiin siirtokelpoiseksi.

Noin 240 neliön lisäosa siirretään Rantakylän koulun käyttöön opetustiloiksi.

Siirron valmistelu on aloitettu niin, että rakennus on uuskäytössä syksyn lukukauden alkaessa.

Tikanpellon päiväkodin ratkaisu vielä auki

Työn alla on parhaillaan myös kaksi varhaiskasvatuksen kiinteistöä.

Rantakylän uuden päiväkodin työt ovat edenneet aikataulussaan. Päiväkoti tulee koulukiinteistön viereen Vanhamäentien varteen. Valmis päiväkoti on kesällä 2021.

Tikanpellon päiväkodin investointia sen sijaan vielä pohditaan. Parhaillaan menossa on hankesuunnitteluvaihe.

Tikanpellon nykyinen kiinteistö on käyttöikänsä päässä. Nyt selvitellään sitä, rakennetaanko uusi vai otetaanko Launialan koulun kiinteistöä päiväkotikäyttöön. Koulusta oppilaat siirtyvät aikanaan uuteen itäiseen aluekouluun.

Hyttisen mukaan päätöksiä on määrä tehdä hankesuunnitelman käsittelyssä elokuussa.