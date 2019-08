Oletko nähnyt sukeltajan Mikkelin Moisionlammella? Hän saattoi olla pelastussukeltaja Teemu Matilainen, joka pystyy olemaan veden alla jopa tunnin

Etelä-Savon pelastuslaitoksen palomies Teemu Matilainen, 37, miten sinusta tuli sukeltaja?

— Olin kiinnostunut sukellustoiminnasta. Tiesin, että pelastussukeltajan koulutus on haastava. Se lisäsi mielenkiintoa hakeutua kurssille. Pelastusalan vesisukeltajalla on oltava pelastajan ammattitutkinto. Pelastussukeltajat ovat palomiehiä ja he ovat kouluttautuneet erikseen vesisukellustoimintaan. Koulutukseen on tiukat vaatimukset ja pääsykokeet.

Paljonko Etelä-Savon pelastuslaitoksella on sukeltajia?

— Mikkelissä on vain kahdeksan pelastussukeltajaa. Etelä-Savo on vesistöistä aluetta ja käytännössä vaativiinkin sukellustehtäviin joudutaan lähtemään lähtökohtaisesti yksin, vaikka mukaan tarvittaisiin turvasukeltaja. Turvasukeltajan tarkoitus on turvata varsinaisen sukeltajan työtä, jos hän jää esimerkiksi kiinni johonkin esteeseen. Nykyisen palvelutasopäätöksen mukaan Mikkelin niin sanottu muu sukellusvalmius mahdollistaa yhden sukeltajan pitämisen työvuorossa. Välillä heitä ei riitä joka vuoroon. Kun otetaan huomioon alueen laajat vesistöt, tilanne on minusta huolestuttava.

Missä tehtävissä sukeltajaa käytetään?

— Erilaiset etsintä-, pelastus- ja tarkastustehtävät ovat yleisimpiä. Etsintätehtävät muodostavat tehtäväkentän rungon. Tarvittaessa annamme virka-apua myös eri viranomaisille tarkastus- ja etsintätöissä.

Millaiset tehtävät ovat haastavimpia?

— Suomen olosuhteet asettavat työlle haasteet. Vesistöissä on huono näkyvyys, on mutapohja tai paljon vesikasvillisuutta. Talvella taas jään alle sukeltamisessa on omat haasteensa. Työnantaja tarjoaa meille erinomaiset varusteet, kuten kylmältä suojaavat kuivapuvut, joissa sukeltaminen onnistuu talvellakin.

Millaiset hetket palkitsevat työssä eniten?

— Palkitsevinta on, kun saa sukellustehtävän suoritettua hyvin.

Kauanko yksi sukellus kestää, ja miten syvälle sukellatte?

— Yksi sukellus kestää syvyydestä ja vaativuudesta riippuen 15 minuutista noin yhteen tuntiin. Meidän koulutussyvyytemme on 30 metriä. Turvaohjeen mukaan tarvittaessa voidaan sukeltaa syvemmälle laitekohtaiset vaatimukset huomioiden ja sukeltajan suostumuksella, jos tehtävä sitä vaatii.

Miltä pohjassa näyttää? Onko siellä paljon roinaa?

— Siellä on kaikenlaista särkyneistä lasipulloista polkupyöriin – yleensä kaikkea, mitä ihminen vain pystyy veteen heittämään.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä7.8.

Jutun otsikkoa muokattu 11.8. kello 14.54.