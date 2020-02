Tiedätkö mitä on pickleball? – Mikkelin Kalevankankaalla riittää tekemistä sunnuntaina, kun alueella vietetään Kalevankangas-päivää

Koko perhe pääsee viettämään mukavaa päivää Mikkelissä Kalevankankaalla sunnuntaina 1. maaliskuuta, kun alueella vietetään Kalevankangas-päivää kello 12–15.

Saimaa-stadiumilla on ohjelmassa erilaisia lajikokeiluja. Pickleballia eli uudenlaista, sulkapallon ja tenniksen sukulaista pääsee kokeilemaan neljällä kentällä. Lisäksi Saimaa-stadiumilla on jättipolkuautorata ja ninjarata, jossa on pomppulinna. Voimisteluseura Bravo taas esittelee omaa toimintaansa telinevoimistelualueella.

Mikkelin raviradan pihalla on koiravaljakkoajelua ja Farmilan tilan eläimiä: lampaita, hevonen, vuosi, aasi ja miniponi. Ravinradalla alkaa myös ilmaiset ravit kello 16.

Entisillä tennishalleilla eli kuplahallin takana Mikkelin agilityharrastajat esittelevät toimintaansa ja kertovat koiraurheilulajeista. Oman koiran kanssa voi myös kokeilla lajia.

Mikkelin jäähallissa on ilmainen yleisöluistelu kello 12.30–15.00.

