Naurulokkien pesimäaika alkaa ensi kuussa — Kaisu Natunen tarkkailee Mikkelin lokkitilannetta työkseen

Mikkelin kaupunki jatkaa tänä vuonna lokkiseurantaa. Naurulokit ovat parasta aikaa saapumassa etelän matkoiltansa ja valmistautuvat toukokuun alussa alkavaan pesintään.

Vuonna 2017 Mikkelissä harmia tuottaneet naurulokit nostattivat lokkiongelman pesimällä keskussairaalan ja keskustan talojen katoille. Naurulokit häiritsevät ihmisten elämää sotkemalla, meluamalla sekä ulostamalla asuntojen ikkunoihin ja ihmisten autoihin.

Lokkeja on tavattu Mikkelissä vähemmän kuin edellisinä vuosina. Myöskään lokkiluhta, joka sijaitsee veturitallien ja Viitostien välissä, ei ole kasvattanut suurta suosiota lähivuosina. Lokkiluhta on paikka, johon haluttaisiin lokkien pesivän. Talvella 2018 lokkiluhtaa yritettiin saada houkuttelevammaksi raivaamalla aluetta suuremmaksi, mutta yritys ei kantanut hedelmää. Viime kesänä luhdalla ei pesinyt yhtäkään naurulokkiparia, vaikka 5 vuotta sitten pareja sieltä löytyi jopa 200.

— Yhdyskuntina elävät naurulokit ovat tällä hetkellä keskittyneet keskustan ja sataman alueelle, myös kirjaston läheisyydestä on lokkeja bongattu, kertoo biologi Kaisu Natunen, joka tarkkailee Mikkelin lokkitilannetta työkseen.

Natunen kiipeää Naisvuorelle, josta näkee hyvin eri suuntiin Mikkeliä ja Mikkelin keskustaa. Jos hän huomaa, että lokit parveilevat jonkun talon yläpuolella, soittaa hän talon kiinteistöyhtiölle, joka on vastuussa lokkien häirinnästä. Häirintä on käytännössä sitä, että alueesta tehdään rauhaton lokeille esimerkiksi kävelemällä kattoalueella aika-ajoin, jotta naurulokit kadottaisivat kiinnostuksensa.

Keskussairaalan vuoden 2017 lokkipiinan jälkeen sairaalan katolle laitettiin myös CD-levyjä, ikään kuin harakanpelättimeksi.

Natusen mielestä luontoa saa olla kaupungissakin.

— Jos katolla on yksittäisiä risuja tai kortteita, saat kerätä ne pois, mutta tulisi muistaa, että pesään et saisi koskea, sillä naurulokeilla on pesimärauha. Kun pesintä on alkanut, pitää antaa pesän olla rauhassa, muistuttaa Natunen.

