Sote-kuntayhtymä Essote on toukokuussa siirtänyt viimeiset Metsätähdessä olleet asukkaat sote-yhtymän muihin palveluasumisen yksikköihin. Jatkossa Mikkelin kaupungin vuokraustoimi ja Suomenniemen tukiasuntoyhdistys huolehtivat vuokraustoiminnasta.

Sote-kuntayhtymä Essote ei onnistunut löytämään ketään yrittäjää pyörittämään ammatillista perhekotia Suomenniemen Metsätähteen. Essote ei jatka siellä myöskään enää itse asumispalvelua.

Sote-yhtymä lopetti Metsätähden tavallisen ja tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen. Essote kertoo tiedotteessaan, että viimeiset ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevat henkilöt siirtyivät Essoten muihin palveluasumisen yksiköihin Ristiinaan tai Mikkeliin tiistaina 21.5.

Metsätähden asumispalvelun lopettaminen oli yhtenä kohtana talvella esitetyssä Essoten talous- ja muutosohjelmassa. Siinä Essote on listasi joitain tänä vuonna tehtäviä toimia, joilla se kertoi yrittävänsä saada aikaan 5,4 miljoonan euron säästön.

Nyt sote-yhtymä tiedottaa, että Metsätähdessä on tarjolla vuokra-asuntoja. Tällä hetkellä talossa ei ole vielä yhtään vuokralaista.

Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan sijainen Sari Teittinen kertoo, että Essoten tavaroiden muutto on vielä kesken.

Jatkossa Mikkelin kaupungin vuokraustoimi ja Suomenniemen tukiasuntoyhdistys, joiden omistuksessa talo on, huolehtivat asumisesta ja vuokraustoiminnasta Metsätähdessä. Essote on vuokrannut talosta ainoastaan kotihoidon ja lääkärin vastaanottotilan.

Sari Teittinen: "Metsätähti muodostaa uudenlaisen aktiivisen kylätalon"

Sote-yhtymä päätti viime vuonna, että tehostettua palveluasumista ei enää jatketa Metsätähdessä. Essote kuitenkin kaavaili vielä viime kesänä, että ikäihmiset olisivat saaneet Metsätähdessä tavallisen palveluasumisen tai perhehoidon palveluita.

Essote etsi pitkään perhehoitajia Suomenniemelle. Maaliskuussa sote-alan ammattilaiset Sari Taipale ja Ville Haikarinen olivat kiinnostuneita Metsätähdestä, mutta he päättivät lopulta vetäytyä mahdollisuudesta.

Mistä syistä johtui, ettei perhekotiyrittäjää löytynyt, Sari Teittinen?

— Kiinnostusta yrittämiseen onneksi on, ja yrittäjät käyvät katsomassa useita eri paikkoja eri paikkakunnilla. Miksi he sitten valitsevat Metsätähden sijaan jonkun muun paikan, en osaa vastata. He etsivät kuitenkin itselleen kotia, ja siihen vaikuttaa kunkin henkilökohtaiset elämäntilanteet ja mieltymykset.

Essoten mukaan tarvittaessa myös muita sote-ammattilaisia voi käydä talossa, esimerkiksi sote-yhtymän ja muiden toimijoiden liikkuvat palvelut, etäpalvelut ja lääkärin vastaanotto.

— Essoten kotihoito tuottaa Metsätähden vuokra-asukkaille heidän mahdollisesti tarvitsemansa hoiva- ja hoitopalvelut, kertoo vanhus- ja vammaispalvelujen johtajan sijainen Sari Teittinen tiedotteessa.

— Haluamme luonnollisesti, että talossa on asukkaita jatkossa. Heidän tuekseen voidaan tuoda vapaaehtoisten toimijoiden kanssa esimerkiksi ennaltaehkäisevää toimintaa. Tarkoituksena on muodostaa uudenlaista yhteisöllistä vuokra-asumista, jossa oman kodin lisäksi löytyy tarvittavia palveluja saman katon alla. Metsätähti muodostaa uudenlaisen aktiivisen kylätalon.