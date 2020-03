Arkea koronan aikaan: Koronatilanne ei juurikaan näy lypsyllä – Haukivuorelainen maitotilallinen Minna Kekkonen on kuitenkin tehostanut ennestäänkin tiukkoja hygieniamääräyksiä navetassaan

Haukivuorelainen maitotilallinen Minna Kekkonen on pohtinut maatalouden huoltovarmuutta, jos koronaepidemiasta johtuva poikkeustilanne jatkuu pidempään.

– Tällä hetkellä on todella hyvä tilanne maatalouden omavaraisuuden suhteen. Suomessa jalostettujen elintarvikkeiden kotimaisuusaste on noin 80 prosenttia, toteaa Minna Kekkonen.

Minna Kekkonen jatkaa kotitilansa toimintaa yhdessä Tero-veljensä ja tämän vaimon kanssa.

– Toivon, että alkutuotantoa osattaisiin arvostaa jatkossakin. Varsinkin kun poikkeukselliset luonnonilmiöt tulevat lisääntymään. Viime vuodet ovat olleet vaativia viljelijöille. Alkutuotannon ketjussa kaikki tarvitsevat toisiaan, ja yhteistyöllä ja kaveriavulla täällä maaseudulla pärjätään.

Minna Kekkonen Traktorilla haetaan heinäpaalit ruokintapöydälle.

Koronaepidemian synnyttämä poikkeustilanne ei ole vielä maitotilallisen arkeen vaikuttanut. Hygieniamääräykset ovat aina olleet tiukat ja nyt niitä on vielä tehostettu. Navettaan ei pääse menemään ilman lupaa. Maitoauton kuljettajaa varten on oma sisäänkäynti. Käsidesiä käytetään heti kun astutaan tuotantotilaan.

Keskiviikkoaamuna Minna lähtee navetalle yhdessä 5-vuotiaan Hilda-tyttären kanssa. Hilda on nuhainen ja jäänyt sen vuoksi koko viikoksi kotiin. Koska elintarvikeala on nimetty kriittiseksi ammattisektoriksi, Hilda on menossa päiväkotiin heti kun flunssa on parantunut. Myös lapsen oman turvallisuuden kannalta päiväkoti on parempi paikka, koska äidin työpäivät venyvät pitkiksi.

– Jos päiväkoti menee kiinni, sitten tarvitaan isovanhempien ja veljen perheen apua.

Minna Kekkonen Hilda kolaa parret puhtaaksi.

Jokainen päivä on erilainen. Siitä pitää huolta noin 120 nautaa, joista tällä hetkellä on 60 lypsävää lehmää ja 50 nuorempaa väkeä. Kekkosille valmistui 14 vuotta sitten robottinavetta. Lypsyrobotille on vapaa pääsy ja se toimii vuorokauden ympäri. Lehmät liikkuvat vapaasti, käyvät välillä syömässä ja jaloittelemassa ulkona.

Keskiviikkoaamu sujui rauhallisesti. Lomittaja oli tullut aamukuudelta auttamaan ja Minna tarkasti heti navetalle tullessaan, että automatiikka toimii ja maitotankin lämpötila on oikea. Sen jälkeen Minna ja Hilda aloittivat lehmien ja vasikoiden ruokinnan.

– Traktorilla haettiin yhdessä heinäpaaleja ja otettiin laakasiilosta rehua ruokintaa varten. Sekoitettiin niistä sopiva cocktail lehmille.

Minna Kekkonen Aamulypsystä on huolehtinut robotti.

Ruokinnan jälkeen Minna vaihtoi hetkeksi työrooliaan. Hänellä on lupa toimia oman karjansa seminologina eli keinosiementäjänä. Yhdessä Hildan kanssa katsottiin vielä parret läpi ja tarkastettiin mitä pienemmille vasikoille kuuluu.

Sitten oli aika pitää parin tunnin lounastauko.

– Kun saavuimme takaisin navettaan iltapäivällä, Opri-lehmä oli poikimassa. Puoli kolmen aikaan meille syntyi terve lehmävasikka.

Maatalousyrittäjänä Minna Kekkonen työskentelee pääosin yksin, joten koronatartuntaa on helppo välttää.

– Jos sairastuu, niin täytyy kyllä ennakoida ajoissa, kuka työt tekee. Lomittajan apu on tällä hetkellä tärkeä. Ammattitaitoisia ihmisiä ei tällä alalla ole kovin paljon.

Länsi-Savossa on meneillään juttusarja, jossa kerromme paikallisten ihmisten arjesta poikkeuksellisen tilanteen aikana.