Yläkoululaiset ruokitaan Essoten alueella jälleen jaettavien kouluruokakassien avulla – Kassit on noudettava koulun ilmoittamasta paikasta sovittuna aikana

Keskiviikkona tilapäiseen etäopetukseen Essoten alueella siirtyville perusopetuksen yläkoululaisille järjestellään kunnissa paraikaa mahdollisuutta kouluruokailuun. Käytännössä se tarkoittaa koululta noudettavia kouluruokakasseja.

Jakelu järjestetään, koska perusopetuksessa oppilailla on oikeus maksuttomaan kouluruokailuun.

Edellisen kerran ruokakasseja jaettiin Essoten alueella keväällä 2020.

Mikkelissä valmistellaan jakoa

Mikkelin ruoka- ja puhtauspalveluiden päällikkö, palvelujohtaja Mia Hassinen kertoo, että oppilaiden huoltajilla on keskiviikkoaamuun asti aikaa tehdä tilaus.

– Näitä päätöksiä tulee meille niin kovin nopealla aikataululla. Tällä kertaa etäopetukseen siirtyy iso osa maan yläasteista, joten muutkin kuin me ovat tilaamassa tavaraa jaettaviin ruokakasseihin, eikä ihan kaikkien tuotteiden saatavuudesta järkevässä aikataulussa ole varmuutta, pohtii Hassinen tiistaina aamupäivällä.

Rahaa aterioihin per oppilas on kaksi euroa päivässä. Mikkelissä jaetaan ruokakassit, joissa on tarvikkeita koko ilmoitetun noin kolmen viikon etäopetusjaksolle. Sen sisältö voi olla sekaruoka- tai kasvisruokapainotteinen.

– Opetushallituksen ohjeiden mukaan huoltajilla on mahdollisuus valita tällä kertaa myös valmisateriat oppilaille. Ne ovat käytännössä teollisesti valmistettuja aterioita, Hassinen sanoo.

Erityisruokavalioon sopivat ateriat valmistetaan Mikkelissä. Ateriavaihtoehdon valinneet hakevat ruokansa kaksi kertaa viikossa.

Valmisruokia tarjolla

Mäntyharjussa ateriakasseja jaetaan ensi maanantaina koulun ravintolasta. Porrastettu hakuaika on kello 14–17 ja ilmoittautuminen hakijaksi on tehtävä keskiviikkona kello 15 mennessä.

Ateriakassi sisältää lämmitettäviä valmisruokia sekä aterioita täydentäviä ruokatarvikkeita etäopetuksen ajaksi. Kassin sisällössä huomioidaan oppilaan mahdollinen erityisruokavalio.

Taru Hokkanen Puumalassa ruokakassiin pakataan muun muassa näkkäriä ja levitettä sen päälle sipaistavaksi.

Puumalassa jaetaan ruokakassi viikottain, aina maanantaisin, niin kauan kuin etäopetus jatkuu.

– Aloituskassi, joka jaetaan maanantaina 15.3., sisältää paketin näkkileipää sekä Oivariinia, purkin laktoositonta maitoa, tuorekurkun tai jonkin muun tuoreen vihanneksen sekä viisi valmisruokaa, kertoo Puumalan yhtenäiskoulun rehtori Anni Riikka Leskinen.

Myös Kangasniemellä osallistutaan tänä vuonna ruokajakeluun, ja se alkaa kunnassa torstaina. Jaettavat ateriat valmistetaan keskuskeittiössä.

– Ruoka noudetaan keskuskeittiön lastaussillalta kello 11–12.30. Aluksi se on haettava päivittäin, mutta tavoitteemme on, että jatkossa voisimme antaa mukaan parin päivän ruokapaketin, kertoo ruoka- ja puhtauspalveluesimies Anne Ukkonen.