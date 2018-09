Mikkelissä on vuosittain leikattu noin 150 umpilisäkkeen tulehdusta. Essoten kirurgian vastaava ylilääkäri Hannu Paajanen kertoo, että niistä 80—90 umpilisäkettä voitaisiin jättää leikkaamatta. Mikkelissä on jo hoidettu umpilisäkepotilaita suun kautta otettavilla antibioottitableteilla.

Maailmassa on pitkään eletty aikaa, jolloin tulehtunut umpilisäke on pitänyt aina leikata pois. Umpilisäketulehdus on yleisin päivystysleikkauksen syy: Suomessa on leikattu vuosittain noin 6000 umpilisäkettä.