"Mikkelissä kaikki on positiivista, myös märkä ja loskainen talvi", sanoo espoolainen Jonna Kurkela — Loskainen ja märkä alkutalvi saa monen muistelemaan oman lapsuutensa talvia

Ilmatieteen laitoksen tilastot kertovat, että keskisen Suomen pysyvä lumipeite tulee yleensä marraskuun puolivälin jälkeen. Lumipeitteen paksuus on tällä vuosikymmenellä vaihdellut joulun tienoilla lumettomuudesta 10 – 15 senttiin.

Kysyimme Mikkelissä, millaisia talvenodotuksia ihmisillä on.

Jonna Kurkela Espoosta oli lastensa kanssa laskemassa torin reunalla mäkeä.

– Kun asumme Espoossa, jossa ei ole lunta yhtään, Mikkelissä kaikki on positiivista – myös märkä ja loskainen talvi.

– Märkä lumi ei haittaa edes lasten mäenlaskua. Nykyiset lasten ulkoiluvaatteet kestävät hyvin märkää. Sitä paitsi nuoskalumesta saa tehtyä hyviä lumipalloja ja lumiukkoja. Ehdottomasti olen jo kaivannut lunta maahan ja sen takia tultiinkin tänne, kun täällä on lunta. Valkoinen talvi tuo valoa ja hyvää mieltä. Odotan pakkasia ja paljon lunta, Jonna Kurkela toivoo.

Mikkeliläinen Tiia Kraft ei pidä loskaisesta talvesta.

Kari Toiviainen Tiia Kraft sanoo, että räntäsade ja loska eivät kuulu talveen.

– Olisi kivempi, jos talvi olisi luminen pakkastalvi. Vesi- tai räntäsade ei minusta kuulu talveen.

– Odotan kunnon talvea. Muistelen, että kun olin pieni, talvi oli luminen ja hanget valkoisia. Sellainen alle 15 asteen pakkanen ja kunnon valkoinen lumihanki on oma toivetalvi. Loskakeliin ei osaa oikein pukeutuakaan ja kadulla liikkuessa pitää varoa loskan alla olevaa jäätä. Pakkastalven sään aistii jo ikkunasta. Koiran kanssakin on silloin mukavampi ulkoilla, sanoo Tiia Kraft.

Pitäisi päästä pilkille

Elli Tenkanen Mikkelistä on torilla ollut kauppaamassa itse tekemiään tuotteita pian jo 50 vuotta.

Kari Toiviainen Lähes 50 vuotta torilla tuotteitaan myynyt Elli Tenkanen kaipaa järville kestävää jäätä, että hän pääsisi pilkille.

– Pakkaskelit voisivat jo tulla, että pääsisin järvenjäälle pilkille. Nyt sinne ei ole asiaa.

– Tämän ikäinen ihminen on tottunut jo kaikkeen – niin pakkasiin kuin loskakeliin. Kun ei pidä kovia pakkasia, meneehän nämä päivät seistessä täällä torilla. Loskakelillä ei asiakkaita ole hirveästi liikkeellä. Pikkupakkasella ihmiset lähtevät paremmin torille ostoksille. Nykyään en katso edes säätiedotuksia. Riittää, kun ikkunasta katson säätilan, Elli Tenkanen tuumaa.

Mikkeliläinen Oskari Valtola luonnehtii alkutalvea tyypilliseksi loskatalveksi.

Kari Toiviainen Oskari Valtolan mielestä Mikkelin sijainti on sellainen, että ilmat vaihtelevat, mutta kunnon talvi tulee, kun jaksaa odottaa.

– Onneksi talvi pakastuu vuodenvaihteen jälkeen. Näin ainakin toivon.

– Kunnon talvi on tullut joka vuosi. Eiköhän se tänäkin vuonna tule, kun jaksaa odottaa. Märkään lumeen en ainakaan vielä ole kyllästynyt. Kyllähän märkä lumikin tuo vähän valoa, kun muuten on pimeä aika. On kivempi kävellä ja lenkkeillä, kun on lunta maassa. Etelä-Suomessa on paljon synkempää, kun metsätkin ovat pimeänä. Mikkelin sijainti on sellainen, että ilmat täällä vaihtelevat, sanoo Oskari Valtola.