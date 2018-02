Toivakan nimi ponnahti ministerispekulaatioihin — Kokoomus miettii ministeriä Risikon paikalle Puhemieheksi siirtyneen Paula Risikon sisäministerin salkku tarvitsee uuden hoitajan. Jos kokoomus päätyy laajempaa ministerikierrätykseen, Lenita Toivakkaa on spekuloitu ulkomaankauppaministeriksi. Vesa Vuorela Kokoomuksen ministerikierrossa on noussut esille Kaakkois-Suomen vaalipiirin Mikkelin kansanedustajan Lenita Toivakan nimi. Toivakka on hoitanut ulkomaankauppaministerin tehtävää kahdessa eri hallituksessa.



Sisäministeri Paula Risikon (kok.) siirtyminen eduskunnan puhemieheksi muuttaa kokoomuksen ministeriryhmää.



Kokoomus voi joko nimetä suoraan uuden sisäministerin Risikolta vapaaksi jääneen salkun hoitajaksi tai tehdä laajemman ministerikierrätyksen.

Laajan ministerikierron vaihtoehdossa on nostettu esiin myös Mikkelin kansanedustaja Lenita Toivakka.

Ylen arvion mukaan (5.2.) ministeriryhmään voisivat olla vahvoilla Toivakka ja Mari-Leena Talvitie. Tehtävä olisi ulkomaankauppaministeri.

Toivakka hoiti ulkomaankauppa- ja kehitysministerin salkkua Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa toukokuusta 2015 alkukesään 2016. Sitä ennen hän oli Alexander Stubbin (kok.) hallituksessa eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri.

Kokoomus käsittelee ministeritilannetta näillä näkymin tiistaina puoluehallituksessa ja eduskuntaryhmässä. Maanantain eduskuntaryhmän kokouksessa asia ei ollut esillä.



Sisäministeriksi on julkisuudessa spekuloitu Anne-Mari Virolaista ja Sari Sarkomaata.

Virolainen oli esillä myös puhemiehen paikkaa täytettäessä. Hän on suuren valiokunnan puheenjohtaja. Sarkomaalla on ministerikokemusta.

Eduskunnan puhemiehistössä ei enää jatka kokoomuksen Arto Satonen. Hän saattaa olla seuraava suuren valiokunnan puheenjohtaja.



Jos kokoomus päätyy laajempaan ministerikierrätyksen, ulkomaankauppaministeri Kai Mykkästä on soviteltu sisäministeriksi. Tässä mallissa ulkomaankauppaministerin paikalle on arveltu Toivakkaa tai Talvitietä.

Toivakka ei kommentoi koko asetelmaa.

— Minulla ei ole asiaan yhtään mitään sanottavaa. Asia on kokonaan puheenjohtaja Petteri Orpon käsissä, sanoo Toivakka.



Toivakka ei kommentoi sitäkään, olisiko hän käytettävissä.

— Olen tyytyväinen nykyisiin tehtäviini.

Kokoomus käsittelee ministeritilannettaan varsin todennäköisesti nopeassa aikataulussa.

Esityksensä kokoomus tuo esille sitten, kun Risikko on muodollisesti jättänyt sisäministerin paikkansa.