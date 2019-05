Vieläkö pohdit kesälomatekemisiä lapsillesi? Katso tästä kattava lista Mikkelin leireistä, uimakouluista ja liikunnallisista tekemisistä!

Kesäloma on jo nurkan takana, mutta lapsille ei ole vielä keksitty tekemistä? Länsi-Savon listauksesta voit valita lapsellesi mieleistä tekemistä.

Kesäkuussa on runsaasti liikunnallista tarjontaa.

Lapsilla on mahdollisuus aloittaa ensimmäinen kesälomaviikko joko Mikkelin Palloilijoiden tai Kissojen jalkapallokoulussa 3.—7. kesäkuuta. Palloilijat järjestää Hippo-naperofutiksen 3—5-vuotiaille sekä jaliskoulun 6—11-vuotiaille. Molemmat alkavat kello 10. Naperot lopettavat kello 12 ja isommat jatkavat kello 13 asti.

Kissojen jalkapallokoulu on 3—12-vuotiaille päivittäin kello 16.30—19.

Tyttöjalkapalloilijoille suunnattu PU-62:n Hippo-jalkapallokoulu on hieman myöhemmin, kesäkuun 10.—14. päivä. Maanantaina koulua on 17—19, tiistaista perjantaihin 17.30—19.

Jalkapallon lisäksi pelataan kansallislajia. Mikkelin Pallonlyöjät järjestää kaksi pesiskoulua 7—8-vuotiaille sekä 9—11-vuotiaille. Nuoremmat pelaavat Lähemäen hiekkakentällä 17.—29. kesäkuuta ja vanhemmat 18.—30. päivä.

Junnupesistä 12-vuotiaiden ja sitä vanhempien kesken pelataan keskiviikkoisin Lähemäen kentällä kello 18—20.

Etelä-Savon Liikunnan kesä-sporttiksessa on liikunnallista toimintaa ja tekemistä 7—12-vuotiaille lapsille 3.—20. kesäkuuta. Päiväohjelmassa on muun muassa tennistä, jalkapalloa ja lentopalloa.

Iik, mikä meno!

Liikuntaa saa myös Mikkelin kaupungin Iik, mikä meno! -kesäliikuntakerhoissa, joita järjestetään kesäkuussa ympäri Mikkeliä. Esimerkiksi 4.—7. kesäkuuta liikutaan Otavan koulun kentällä kello 9.30—11 ja Siekkilän koulun kentällä 13—14.30. Lisää kesäliikuntaa löydät kaupungin nettisivuilta.

Tanssia, cheerleadingia ja akrobatiaa pääsee harrastamaan Naisvoimistelijoiden lasten kesäleirillä 10.—12. kesäkuuta. Päiväleiri on tarkoitettu 7—12-vuotiaille ja se järjestetään Lyseon koululla kello 8—16.

Kulttuuria ja purjehdusta

Jos pallopelit eivät ole mieluisia, tarjolla on veneilyä, kulttuuria ja leireilyä.

Mikkelin pursiseura järjestää purjehduskoulun 3.—7. kesäkuuta. Purjehduskoulu kokoontuu pursiseuran jollapurjehdustukikohdassa päivittäin kello 13—16.30.

Samalla viikolla on 4H:n 7—12-vuotiaille suunnattu Luontoleiri Saimaan saaressa Ristiinassa. Leiri on tällä hetkellä täynnä, mutta peruutuspaikkoja voi vielä kysellä.

Jo vuodesta 1992 järjestetty Hulivilikarnevaali järjestetään jälleen 24.—30. kesäkuuta ja on suunnattu 13-vuotiaille ja sitä nuoremmille lapsille. Mikkelin kulttuuripalvelujen tuottamassa tapahtumassa ohjelma koostuu sekä paikallisista että valtakunnallisesti merkittävistä esiintyjistä, työpajoista ja toimijoista. Lähes kaikki tapahtuman ohjelma on maksutonta.

Lue minut -näyttely on oodi kirjoille, tarinoille ja inspiroitumiselle. Kuukauden ajan kestävä näyttely järjestetään 24. kesäkuuta ja päättyy 24. heinäkuuta ja on auki maanantaisin 11—19 sekä tiistaista perjantaihin kello 10—16. Toiminnallinen näyttely on suunnattu 7—14-vuotiaille.

Heinäkuussa uidaan

Heinäkuu aloitetaan uimisella ja liikunnalla. Iik, mikä meno! -kesäliikunta alkaa Ristiinan yleisurheilukentällä 1.—5. heinäkuuta. 4—6-vuotiaat liikkuvat kello 13—13.45 ja 7—12 vuotiaat kello 14—15.

Uimakoulut alkavat niin ikään heinäkuun 1. päivä. Maksullisista uimakouluista ensimmäiset alkavat Mikkelin kaupungin rannoilta 1. heinäkuuta Launialassa kello 9.30, Urpolassa kello 12 sekä Ristiinan uimalassa kello 9.30 ja Rantakylässä kello 14. Tarkat ajat ja paikat sekä ilmoittautumiset löydät kaupungin nettisivuilta.

Kulttuuripalveluiden esiintyjä-ryhmä musisoi ja vetää laululeikkejä Pienten puistikot -tilaisuudessa Onnelanpuiston leikkipaikassa Visulahdessa 13. heinäkuuta kello 9.30—11. Pienten puistikot järjestetään myös 27. heinäkuuta kirjaston leikkipaikalla samaan aikaan.

20. heinäkuuta on Mimmit duon puistokonsertti Suomenniemellä kello 18.

Tuomiokirkkoseurakunta järjestää päiväleirejä ja kesäkerhotoimintaa. Päiväleirit on Lähemäen seurakuntatalossa, Rantakylän kerhohuoneessa ja Rouhialan kerhohuoneessa että Kesäkerhotoimintaa Haukivuorella ja Ristiinassa 3.—20. kesäkuuta. Kesäleirejä peruskouluikäisille on 17.—20. päivä.

Tuomiokirkkoseurakunnan Pisara-suurleiri on luvassa 24.—29. heinäkuuta Partaharjun leirikylässä Pieksämäellä.

Tuomiokirkkoseurakunta järjestää vielä kaksi kesäleiriä Susiniemessä 5.—7. ja 9.—11. elokuuta.

Tarkemmat tiedot ja koko listan tapahtumista löydät täältä.