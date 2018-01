Haavisto puhuu ymmärrettävästi — "Viime vaaleista jäi hyvä maku" Kriisineuvottelija Pekka Haavisto ajaa Suomelle aktiivisempaa ulkopoliittista otetta. Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa Haaviston asetelmia pohtii mikkeliläinen vihreiden aktiivi Minna Pöntinen. Vesa Vuorela Pekka Haavisto on rauhan mies, joka ei puhu pahaa muista, sanoo Minna Pöntinen.

Mikkelin seudun vihreiden puheenjohtaja Minna Pöntinen myöntää, että viime presidentinvaaleissa vuonna 2012 puolueen ehdokkaan Pekka Haaviston kannatus yllätti vihreätkin.

Nyt Haaviston suosio ei ole enää yllätys. Haavisto on noussut istuvan presidentin Sauli Niinistön tuntuvan kannatuksen haastajaksi.

Pöntinen luonnehtii Haavistoa ”kaiken kaikkiaan rauhan mieheksi ”, joka ei puhu pahaa muista ehdokkaista eikä puolueista.

— Haavisto on ulkopolitiikan osaaja, kansainvälisesti arvostettu sovittelija, joka on saanut aikaan tuloksia diplomatian keinoin vaikeissakin kriiseissä.

Pöntinen tuumii, että Haaviston tavassa esiintyä on poikkeuksellinen piirre.

— Hän puhuu sanoilla, joita ymmärretään.

Itseoikeutettu ehdokas

Viime presidentinvaaleissa Haavisto ohitti vanhojen puolueiden ehdokkaita ja meni toiselle kierrokselle.

— Viime vaaleista jäi hyvä maku. Haavisto on itseoikeutettu puolueen ehdokas nyt, kun hän itse päätti lähteä ehdolle.

— Vihreiden parissa hänellä on jakamaton kannatus, ja viime vaalit osoittivat, että kannatusta on yli puoluerajojen.

Niinistöllä on etumatkaa kaikkiin, Haavistoonkin, melkoisesti, mutta Pöntinen arvioi, että erot tasaantuvat.

— Vaalikampanjat ovat vasta alkamassa. Tilanne muuttuu, kun vuosi vaihtuu.

Pöntinen pitää varmana, että Haaviston kannatus vielä nousee.

— Jää nähtäväksi mille tasolle ja sekin jää nähtäväksi, onko hän toisella kierroksella. Toivon, että on.

Suomelle vahvempaa roolia

Viimeisten mittausten mukaan Niinistön kannatus on sen verran korkea, että Pöntisen mielestä demokratian kannalta on hyväkin, että häntä on lähdetty haastamaan.

Haavisto erottuu Niinistöstä ulkopolitiikan ajattelutavassa.

— Haavisto haluaa Suomelle vahvempaa ulkopoliittista roolia. Kun olemme oppineet olemaan idän ja lännen välissä, Suomella voisi olla kriiseihin neuvotteluteitse aktiivisempi rooli.

Monien YK:n erityistehtävien ja kehitysministerin asemansa vuoksi Haavisto myös tietää, miten kriiseihin voidaan vaikuttaa jo lähtömaissa.

Presidentti voisi nopeammin puuttua vaikkapa vihapuheisiin. Minna Pöntinen

— Kriisit eivät välttämättä ole sotilaallisia, vaan myös taloudellisia ja ilmastopoliittisia.

Haavistolla olisi Pöntisen mielestä myös roolia arvojohtajana kansallisessa keskustelussa.

— Sisäpolitiikka kuuluu parlamentarismille, mutta presidentti voisi nopeammin puuttua vaikkapa vihapuheisiin.

Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa ehdokkaan kannattaja arvioi vaaliasetelmia ja omaa ehdokastaan.