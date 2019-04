Essoten hallituksen listalla tällä viikolla julkaistu päivitetty talous- ja muutosohjelma näytti olevan pintapuolinen raapaisu. Säästökeinot olivat monin kohdin ylimalkaisia.

Yritin muotoilla julkaistun ohjelman pohjalta lehtijuttua, jossa olisin kertonut mahdollisimman konkreettisia säästötoimia. Työtehtävä tuntui haastavalta. Lähetin tekstistäni ensimmäisen version Essoten asiantuntijoille sähköpostiin tarkistettavaksi. Pian he totesivat itsekin, että juttuni ei ole ihan täsmällinen.

Essotelaisten ahkeralla avustuksella saimme säästötoimista kasaan alkuperäistä versiota kattavamman jutun. Tämä ei kuitenkaan muuttanut asiaa miksikään.

En saanut vieläkään kerrottua Länsi-Savon lukijoille, miten Essote tarkalleen ottaen ”keventää palvelurakennettaan”. Essote vaatii kunnilta lisää rahaa sote-palveluiden järjestämiseen, mutta ei esitä selkeästi, millaisia säästöjä tekee kustannusten hillitsemisen eteen.

Tästä Essoten hallituskaan ei ilmeisesti ollut täysin yksimielinen torstaisessa kokouksessaan. Essoten tiedotteen mukaan Seija Kuikka (kesk.) esitti, että hallitus tarkentaa talous- ja muutosohjelmaa sekä velvoittaa viranhaltijoita tekemään yksityiskohtaisen tasapainotusohjelman.

Onko niin, että sote-palveluistamme ei todella enää pystytä säästämään vaarantamatta jokaisen oikeutta saada elintärkeitä palveluita?

Sote-palveluista säästäminen ei ole helppo tehtävä.

Köyhien kuntien johtajat ovat koko kevään huutaneet sote-säästöjen perään. Kukaan heistä ei kuitenkaan suhtaudu kovin hyvin siihen, jos heidän omasta kunnastaan lakkautetaan jokin palvelu.

Essoten torstaisessa tiedotteessa todettiin, että talous- ja muutosohjelma on ”jatkovalmistelua ohjaava asiakirja”. Sain lähes kuukausi sitten sellaisen käsityksen, että Essote lupasi kertoa konkreettisista säästötoimistaan juuri tässä ohjelmassa.

Toki on hyvä, että Essote valmistelee toimiaan rauhassa ja arvioi niiden mahdollisia vaikutuksia huolella.

Vai onko niin, että sote-palveluistamme ei todella enää pystytä säästämään vaarantamatta jokaisen oikeutta saada elintärkeitä palveluita?

Tilojen tiivistäminen kuulostaa järkevältä säästötoimelta. On myös hienoa, että ihmiset saavat mahdollisimman paljon palveluja samasta paikasta yhdellä käynnillä. Toivottavasti kaikki käytetyt tilat vain ovat sisäilmaltaan kunnossa.

Pitää myös toivoa, että tilat on saatu ylipäänsä rakennettua valmiiksi. Esimerkiksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tarvitsevat Mielentalon katon päänsä päälle viimeistään parin vuoden kuluttua.

"Kaikilla on rajansa"

Essoten nyt julkaisemassa asiakirjassa on jonkin verran harrastettu mikkeliläistä toiveajattelua.

Essoten säästösuunnitelmat perustuvat muun muassa siihen, että lasten huostaanotot laitoksiin eivät lisäänny ja että vammaiset eivät juuri enää tarvitse laitoshoitoa.

Käsitykseni mukaan osa voi tarvita joka tapauksessa laitoshoitoa — ja silloin hoito pitää ostaa mahdollisesti enenevissä määrin hoivajäteiltä, kuten Attendolta.

Aiemmin Essote on todennut, että ostopalvelut tulevat yleensä kalliimmiksi kuin palveluiden tuottaminen kuntayhtymän omana toimintana.

Essote vaikuttaa myös luottavan siihen, että perhekotiyrittäjiä olisi paljon tarjolla Suomenniemelle ja Pertunmaalle. Todellisuus on ainakin kerran lyönyt vasten kasvoja: esimerkiksi Metsätähteen sopivan yrittäjän löytyminen on osoittautunut haasteelliseksi.

Lisäksi Essote laskee muun muassa sen varaan, että lasten syntyvyyden lasku tuo säästöä kuntayhtymälle. Silti Mikkeliin on rakennettu suurella rahalla Perhetalo. Jääkö se tyhjilleen tulevaisuudessa?

Pidän melko mahdottomana yhtälönä edelleen sitä, että eläköityvien tilalle ei palkata henkilökuntaa, mutta myöskään sijaisia ei oteta. Mikkelin keskussairaalan henkilökunta on tehokas ja venyvä — he tekevät uskomattomia hengenpelastuksia joka päivä —, mutta kaikilla on rajansa.