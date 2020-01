Matkatoimistot eivät ole sukupuuton partaalla, vaikka lajinsa viimeinen lopetettiin Mikkelissä – Matkojen välittämistä jatkava Päivi Saleh: "Asiakaspalvelu pysyy entisellään, valikoima tulee olemaan pienempi"

Mikkelin viimeinen matkatoimisto lopetti toimintansa vuoden lopussa. Paperikuun yrittäjä Päivi Saleh on kuitenkin päättänyt jatkaa matkojen välittämistä. Suomen matkailualan liitto SMAL ry:n toimitusjohtaja Heli Mäki-Fräntin mukaan tilanne on yllättävä, sillä muissa Mikkelin kokoisissa kaupungeissa on useampia matkatoimistoja.