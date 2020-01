Ihmiset ostavat edelleen lihaa ja naudan sisäfileetä kysytään ympäri vuoden, sanoo mikkeliläisen Maalaispuodin lihakauppias Seppo Halonen

Seppo Halonen on tehnyt lähes koko työuransa liha-alalla.

Maalaispuodin lihakauppias Seppo Halonen (60), kauanko olet tehnyt Mikkelin Kauppahallissa lihakauppaa?

– Kuusi vuotta olen ollut lihakauppiaana itsenäisenä yrittäjänä Kauppahallissa. Sitä ennen olin toisen palveluksessa.

Miten tulit lihakauppiaaksi?

– Aikoinaan lähdin osuuskauppaan töihin. Olen tehnyt melkein koko työhistoriani liha-alalla. Kävin vuodenmittaisen lihamestarin koulutuksen, johon kuului teoriaopintoja ja käytännön työtä kaupassa.

Millainen lihakauppiaan työpäivä oikein on?

– Seitsemältä se aamulla alkaa ja illalla joskus kuuden maissa se loppuu. Siihen mahtuu kaikenlaista työtä; lihan leikkausta, myyntiä, tuotteitten tekoa. Tässä työssä on oltava jatkuvasti ajanhermolla. Lihaa tulee meille kolmelta eri toimittajalta. Tavaran tiskissä on oltava aina tuoretta. Sesonkikaudet kuten joulunseutu on jatkuvaa työntekoa. Silloin töitä paiskitaan 24/7. Meillä Siikakoskella myös suolataan ja palvataan kinkkuja sekä tehdään omaa makkaraa.

Onko tuoreen lihan kysyntä vuosien saatossa muuttunut?

– Ei se periaatteessa ole paljon muuttunut. Nykyään ainakin meillä menee enemmän parempia ruhonosia kuin aikaisemmin. Naudanfileetä myydään nyt enemmän, samoin kuin possunfilettä ja kasleria sekä pihvitavaraa. Ihmiset haluavat ostaa nykyään hyvää ja laadukasta lihaa.

Millaisella lihalla on hyvä menekki?

– Tuoreella lihalla. Kun asiakas tietää, että liha on varmasti tuoretta ja laadukasta, sitä myös kysytään ja ostetaan. Muoviin pakattua lihaa meillä ei myydä eikä sitä täällä kysytä. Pakkaamaton liha on Kauppahallin myyntivaltti.

Joulu on jo ohi, mutta onko kinkkukauppa muuttunut?

– Isojen kinkkujen kysyntä on selvästi vähentynyt. Enää ei juurikaan myydä perinteisiä isoja, yli 10 kilon kinkkuja, vaan asiakkaat haluavat pieniä kinkkuja.

Näkyykö lihakaupassa vegaanisen ruokavalion kasvu?

– On se varmaan vähän lisääntynyt, mutta ei se täälläpäin ole mitenkään kasvanut eikä näy myynnissä. Lihaa myydään ja ostetaan entiseen malliin.

Mikä on erikoisin lihatuote, jota sinulta on kysytty?

– Onhan meiltä esimerkiksi strutsinlihaa kysytty, mutta ei sitä ole täällä saatavilla. Sellaistakin lihaa, joka olisi meillä esikypsytetty ja valmistettaisiin kotona, kysytään harvoin. Sen sijaan naudan sisäfileetä kysytään ympäri vuoden.