Hovioikeus palautti lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitun mikkeliläisen sotilaan tapauksen käräjäoikeuteen

Karjalan prikaatissa työskennelleen mikkeliläisen sotilaan asian käsittely on palautettu hovioikeudesta käräjäoikeuteen. Prikaatissa työskennellyt mies tuomittiin syksyllä muun muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Itä-Suomen hovioikeus on todennut, että käräjäoikeus ei ole ollut päätösvaltainen kun se on langettanut miehelle tuomion vuonna 2018 tapahtuneista teoista. Asian käsittelyssä on tapahtunut käräjäoikeudessa menettelyvirhe, ja sen vuoksi se on palautettava käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Asian on ratkaissut yksi tuomari.

Hovioikeuden mukaan tässä asiassa ei ole selvää, että se voidaan ratkaista yhden tuomarin kokoonpanolla.

Puolustusvoimat pidätti miehen vierasta

Syytteen mukaan kantahenkilökuntaan kuulunut mies varasti vuonna 2018 alaisenaan työskennelleen kadetin identiteetin. Sen jälkeen mies avasi Instagram-tilin alaisensa tunnuksilla ja ryhtyi kalastelemaan alaikäisiä tyttöjä sosiaalisessa verkostossa seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi.

Teot tapahtuivat vuoden 2018 huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana. Uhreina olivat tekoaikaan 10-vuotias tyttö sekä hänen 11-vuotias kaverinsa.

Poliisin tutkinnassa miehen tietokoneilta löytyi lisäksi satoja kuvia ja videoita lapsiin kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä. Osa kuvista oli erittäin rajuja.

Mies tuomittiin Etelä-Savon käräjäoikeudessa elokuussa 2020 identiteettivarkaudesta, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä.

Rangaistukseksi oikeus määräsi vuoden ehdollista vankeutta ja 40 tuntia yhdyskuntapalvelua. Lisäksi mies määrättiin maksamaan uhreilleen kärsimyskorvauksia yhteensä 6 000 euroa.

Puolustusvoimat pidätti miehen virasta viime vuoden tammikuussa, mutta käräjäoikeus hylkäsi elokuussa syyttäjän vaatiman viraltapanon. Syyttäjä valitti asiasta ja halusi hovioikeuden kannan yhteiskunnallisesti merkittävään asiaan.