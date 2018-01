Ikäihmisille tärkeä Mikkelin Setlementti muutti uusiin tiloihin – Aktiivinen kävijä: "Kukaan ei tule hakemaan sinua kotoa, pitää lähteä itse ulos" Mikkelin Setlementti on muuttanut uusiin tiloihin Lönnrotinkadulle. Monille ikäihmisille järjestön tapahtumat ovat henkireikä. Vesa Vuorela Anneli Saalasti ja Sylvi Romo ovat tutustuneet Mikkelin Setlementin tapahtumissa.

Tämä on ollut minulle henkireikä. Kun mieheni kuoli, perheeni pelkäsi, että nyt mummo jää yksin neljän seinän sisään.

Anneli Saalasti ja Sylvi Romo istuvat Mikkelin Setlementin tiloissa ja kutovat. Saalasti neuloo valkoista unisukkaa, Romo värikkäämpää villasukkaa.

Naiset ovat tulleet Mikkelin Setlementin järjestämään käsityökahvilaan Sentraali-nimiseen kohtauspaikkaan. Neulomisen ja kahvinjuonnin lisäksi noin 1,5 tuntia kestävässä tapahtumassa keskustellaan arkisista asioista. Mikkelin Setlementti on keskittynyt työssään erityisesti ikäihmisten yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn.

Maanantaina käsityökahvila järjestettiin ensimmäistä kertaa Mikkelin Setlementin uusissa tiloissa Lönnrotinkadulla, samassa rakennuksessa Mikkelin Yliopistokeskuksen kanssa.

Saalasti ja Romo kehuvat uusia tiloja valoisiksi, avariksi ja käytännöllisiksi.

— Vanhat tilat Porrassalmenkadulla olivat kuin kellarissa eikä sieltä nähnyt kunnolla ulos, Saalasti sanoi.

Jumpassa yli 50 ikäihmistä

Vesa Vuorela Mikkelin Setlementti on päässyt muuttamaan uusiin tiloihin. Toiminnanjohtaja Elina Lehmusoksa (vas.), toimintakoordinaattori Marju Kiiski ja järjestöassistentti Lassi Lidner iloitsevat aikaisempaa valoisammista tiloista.

Uudet tilat otettiin maanantaina käyttöön aamujumpalla. Jumppaan tuli peräti 52 osallistujaa. Jumpan jälkeen ohjelmassa oli espanjaa ja käsityökahvila, joissa oli kymmeniä osallistujia. Lisäksi uteliaita ihmisiä liikkui käytävällä koko ajan.

— Toivottavasti ihmiset löytävät uuden paikan. On hienoa aloittaa uusi vuosi uusissa tiloissa, Mikkelin Setlementin toiminnanjohtaja Elina Lehmusoksa iloitsi.

Vuosittain Setlementin eri tapahtumissa käydään noin 10 000-12 000 kertaa. Ohjelmaa järjestetään joka arkipäivä usean tunnin ajan. Lönnrotinkadun tilan lisäksi Mikkelin Setlementillä on tilat Haukivuorella, Kangasniemellä ja Mäntyharjussa.

Avajaiset järjestetään tiistaina

Käsityökahvilan naiset kertovat omiksi ohjelmasuosikeikseen liikuntatapahtumat, laulamisen, erilaiset esitelmät sekä Mikkelin ulkopuolelle suuntautuvat matkat.

Vesa Vuorela Maanantaina Lönnrotinkadulla järjestetty käsityökahvila houkutteli paljon ikäihmisiä tutustumaan Setlementin uusiin tiloihin.

Hän on käynyt Setlementin tapahtumissa 2-3 vuoden ajan. Anneli Saalasti sen sijaan on vasta muuttanut takaisin Etelä-Savoon ja on käynyt Setlementin tapahtumissa noin vuoden ajan.

— Kukaan ei tule hakemaan sinua kotoa. Kun yksin asuu, pitää lähteä itse ulos, että tutustuu toisiin, Saalasti sanoo.

Lönnrotinkadun tilan viralliset avajaiset järjestetään tiistaina iltapäivällä. Avajaisissa esiintyy Mikkelin kaupunginorkesteri.