Lakko vaikuttaisi Mikkelissä vain yhteen päiväkotiin — Ensi kesänä kaupunkiin tulee kaksi uutta valtakunnallisen ketjun päiväkotia Yksityisiä päiväkoteja uhkaava lakko vaikuttaisi Mikkelissä vain Rantakylän Lippulaiva-päiväkodin arkeen. Yhdistyspohjalta toimivat ja kaupungin omat päiväkodit pysyvät auki normaalisti. Vesa Vuorela Touhula-ketjun Lippulaiva on Mikkelin ainoa päiväkoti, johon yksityisen sosiaalipalvelualan lakko toteutuessaan vaikuttaa. Päiväkodissa on noin 80 lasta.

Yksityisten päiväkotien mahdollinen lakko ensi viikon keskiviikkona ja torstaina vaikuttaisi Mikkelissä Rantakylässä sijaitsevan Lippulaiva-päiväkodin arkeen.



Lakko alkaa, jos yksityisten sosiaalipalvelujen palkansaaja- ja työnantajajärjestöt eivät saavuta neuvotteluissaan sopua keskiviikkoaamuun mennessä.



Yksityinen sosiaalipalveluala on tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa. Julkisten hyvinvointialojen liitosta (JHL) kerrotaan, että sopimuksenteossa hiertää muun muassa palkkaus ja nollatuntisopimusten runsas käyttö.



— Osalla työntekijöistä voi olla jopa kaksi nollasopimusta saman yritysbrändin alla. Näin kierretään työntekijän työsuhdeturvaa todella moraalittomalla tavalla, sanoo JHL:n Kaakkois-Suomen aluetoimitsija Ritva Miettinen.

Päiväkoti Lippulaiva kuuluu valtakunnalliseen päiväkotiketju Touhulaan, joka perustettu Suomessa vuonna 2010. Sillä on valtakunnallisesti yli 80 päiväkotia.



Touhulan Itä-Suomen aluejohtaja Marja-Leena Kasurinen sanoo toivovansa työtaisteluun valtakunnallista sopuratkaisua. Hänen mukaansa Touhulassa selvitellään parhaillaan, miten mahdollisen lakon vaikutuksiin reagoidaan. Kasurisen mukaan päiväkoti pyritään pitämään avoinna ryhmiä yhdistelemällä.

Yhdessä muiden järjestöjen kanssa on sovittu, että lakot aloitetaan valtakunnallisesti toimivista päiväkodeista, jotka jakavat reilusti osinkoa omistajilleen. -Ritva Miettinen

— Selvitämme, kuinka paljon meillä on henkilökuntaa käytössä ja kuinka moni perheistä tarvitsee päivähoitoa kyseisinä päivinä.

Mikkelissä on lukuisia muitakin yksityisiä päiväkoteja, mutta lakon uhka ei koske niitä, sillä ne ovat toiminnaltaan yhdistyspohjaisia. Myös Mikkelin kaupungin omat päiväkodit toimivat ensi viikolla normaalisti.



Touhula on Suomen suurin yksityinen päiväkotiketju. Sen lisäksi lakko koskee kolmea muuta suurta Suomessa toimivaa päiväkotiketjua: Pilkettä, Norlandiaa ja Verkanappuloita. Näistä Pilke on avaamassa Mikkeliin tänä vuonna kaksi päiväkotia.



Suurimmat ketjut muodostavat Suomessa valtaosan yksityisen varhaiskasvatusten markkinasta.

— Yhdessä muiden järjestöjen kanssa on sovittu, että lakot aloitetaan valtakunnallisesti toimivista päiväkodeista, jotka jakavat reilusti osinkoa omistajilleen. Mutta jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, tulevat työtaistelutoimenpiteet laajenemaan myös muihin kuin yksityisiin päiväkoteihin, JHL:n. aluetoimitsija Miettinen sanoo.

Uudet päiväkodit

painottavat

tiedettä ja musiikkia

Mikkeliin tulee elokuussa kaksi uutta päiväkotia, kun Vantaalainen Pilke päiväkodit Oy perustaa Tupalaan musiikkipainotteisen Sävelpolku-päiväkodin ja Kirkonvarkauteen tiedepainotteisen Sirius-päiväkodin.



Sävelpolussa on 60 päivähoitopaikkaa, Siriuksessa puolestaan 75. Ikähaitari kumpaankin päiväkotiin on 0—5-vuotiaat.



Ketjun markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kirsti Ristaniemi kertoo, että ”päiväkoteihin on tullut hyvin hakemuksia, mutta täyttä ei vielä ole.”

Pilke päiväkodit lupaa sivuillaan, että Sävelpolussa ja Siriuksessa hoitomaksu on korkeimmillaan sama kuin kunnallisessa päivähoidossa.

Pilkkeen tiedepäiväkodeissa keskitytään ketjun mukaan lasten kiinnostuksesta nousseiden ilmiöiden tutkimiseen ja ihmettelyyn yhdessä lasten kanssa. Lasten iästä riippuen se voi olla vaikka veden olomuotojen tai avaruuden tutkimista, sateenkaaren ihmettelyä tai kolmiulotteisten kappaleiden rakentelua.



Musiikkipainotteisuus puolestaan toteutuu arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena. Sävelpolussa annetaan lapsille mahdollisuus myös spontaaneihin musiikkihetkiin arjen toimintojen yhteydessä.



— Teemme myös yhteistyötä muun muassa erilaisten musiikkiopistojen ja musiikin ammattilaisten kanssa, Pilkkeestä kerrotaan.