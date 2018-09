Tältä näyttää kauan odotettu maisemataideteos — Kansainvälisesti arvostetun taiteilija teoksen arvoa on mahdotonta tietää

Lapaskankaan kiertoliittymään Kangasniemelle ilmestyi viime viikon aikana maisemataideteos. Teoksen kunnalle on suunnitellut ja lahjoittanut kansainvälisesti tunnettu kuvanveistäjä Lucien den Arend.

Teoksen virallista paljastusjuhlaa vietetään perjantaina, mutta se on jo kaiken kansan katseltavan paikallaan Mikkelin, Pieksämäen ja Jyväskylän teiden risteyksessä sijaitsevan liikenneympyrän keskellä.

Teos on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joten se tulee säilyttämään värinsä toisin kuin paljon keskustelua herättänyt Kenkäveron liittymän Suuri spiraali Mikkelissä.

Moni-ilmeinen teos

Kahdesta kaaresta ja yhdestä suorasta viivasta koostuva taideteos on kolmiulotteinen. Teoksen muoto näyttää aivan erilaiselta riippuen lähestyykö sitä Kangasniemen, Mikkelin, Pieksämäen vai Jyväskylän suunnasta. Siitä nimi Quisnam Vertitur, joka tarkoittaa kääntymistä tai muuttumista.

— Teos sijaitsee keskellä liikenneympyrää, jossa ei ole mahdollista tutkia teoksen yksityiskohtia. Halusin luoda muodon, joka näyttä erilaiselta eri kulmista katsottuna, kertoo den Arend.

Teos on valmistettu Hollannissa. Osat hitsattiin yhteen paikan päällä viime viikon aikana.

Kangasniemen käyntikortti

Kunnanjohtaja Risto Nylund luonnehtii teosta Kangasniemen käyntikortiksi.

— Arvostan teosta hyvin korkealle. Kysymyksessä on merkittävästä lahjoitus, jonka rahallista arvoa on täysin mahdotonta tietää.

Kunnalle veistos tulee maksamaan enimmillään 30 000 euroa, joka on varattu talousarvioon teoksen perustusten tekoon.

Kangasniemellä asuvan den Arendin ympäristötaidetta on nähtävänä 55 kaupungissa. Suomessa hänen teoksiaan on Lappeenrannassa, Kemijärvellä, Vaasan rantapuistossa.

Den Arendilla on ollut lukuisia näyttelyitä sekä Suomessa että laajasti ulkomailla.

Kangasniemelle den Arend on perustanut kotinsa pihapiiriin pysyvän veistospuiston Penttilä Open Air Museumin.



Kuvanveistäjä Lucien den Arendin maisemataideteoksen paljastustilaisuus Kangsniemelläe pe 7. syyskuuta klo 11.