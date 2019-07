Kesän säilöntäkausi on alkanut, ja moni hakee marjansa metsän sijaan Mikkelin torilta — Kysyimme, mitä marjoja ihmiset säilövät

Marjat ovat suomalaista superruokaa. Pelkästään luonnonmarjoja syödään Suomessa keskimäärin kahdeksan kiloa henkeä kohti. Pakkasen avulla kesän marjoista voi nauttia talvellakin.

Mansikka on jo kypsynyt säilöttäväksi. Mustikoitakin on myynnissä, ja vadelmat kypsyvät parhaillaan myynti- ja säilöntäkuntoon.

Kysyimme Mikkelin torilla, mitä marjoja ihmiset säilövät.

Mikkeliläinen Riitta Hyytiäinen kertoo pakastavansa joka kesä torin tuoreita antimia.

— Mansikat on jo pakastettu ja muitakin marjoja aion torilta hankkia pakastamineen.

Hyytiäinen ei juurikaan keittele mehuja eikä tee hilloja, vaan pakastaa kesän marjat tuoreina.

— Mustikat tulen ostamaan torilta, kunhan niitä tulee kunnolla myyntiin. Saatan käydä itsekin mustikassa, jos olosuhteet ovat suotuisat. Ehkä myös vadelmia käyn poimimassa. Vadelmien poiminen on jo vähän rajoilla, kun pusikko on niin pitkä. Metsässä on kiva käydä marjassa eväitten kanssa, Hyytiäinen sanoo.

Kari Toiviainen Antti Rauhala ja Tiina Hiltunen tutustuivat Mikkelin torielämään yhdessä Nacho-koiran kanssa.

Oululaisten Tiina Hiltusen ja Antti Rauhalan marjojen säilöntäkausi ei ole vielä alkanut.

— Ainakin mustikoita käydään poimimassa talven varalle.

Hiltunen ja Rauhala kertovat talvella syövänsä mustikoita päivittäin.

— Päivä alkaa mustikkapirtelöllä. Vielä ei ole käyty katsomassa, tuleeko kotiseuduille mustikoita. Kun päästään kotiin, varmaan käymme Oulujärven seutuvilta ja Kainuusta poimimassa mustikkaa. Mansikoita on tarkoitus vähän pakastaa ja myöhemmin viinimarjoja isovanhempien luota, Tiina Hiltunen ja Antti Rauhala kertovat.

Kari Toiviainen Minna Häyhän mielestä marjat ovat parhaimmillaan tuoreena.

Kirkkonummelta kotoisin oleva Minna Häyhä on viettämässä lomapäiviä Mikkelissä.

— Ollaan aika huonoja marjojen säilöjiä. Mieluummin nautimme ne heti tuoreena kuten äsken.

Häyhä osti puolisonsa kanssa Mikkelin torilta ison rasiallisen mansikoita ja se tyhjeni nopeasti penkillä istuessa.

— Vanhemmat käyvät poimimassa marjat ja tuovat meille pakastettavaksi. Meillä ei talven aikana hirveästi marjoja edes mene. Välillä on kyllä käyty sienessä ja säilötty niitä pieniä määriä, Häyhä sanoo.

Kari Toiviainen Olli Hämäläisen perheessä mansikoita pakastetaan jonkin verran, että talvellakin pääsee mansikan makuun.

Mikkeliläisen Olli Hämäläisen perheessä kesän säilöntäkausi ei ole vielä alkanut.

— Mansikoitten hankintaa suunnitellaan, mutta se on vielä suunnittelun asteella.

Hämäläinen kertoo, että mehuja on joskus keitetty, mutta nykyään mehumaija on käyttämättömänä ullakolla.

— Mustikanpoiminta on meillä jäänyt aika vähälle. Se on ihan ostomustikan varassa. Olemme innostuneet sienestämään. Syksymmällä meillä kuivataan sieniä ja käytetään niitä talvella.