Sarjakuvatyöpajaa, kauhuelokuvaa ja mäenlaskua — Mikkelin seudulla riittää talvilomapuuhaa moneen makuun, katso parhaat palat!

Mikkelin seudun koululaiset viettävät talvilomaa 25. helmikuuta alkavalla viikolla. Talviloma pidetään samaan aikaan Mikkelissä, Juvalla, Mäntyharjussa, Pertunmaalla, Pieksämäellä, Kangasniemellä ja Hirvensalmella.

Keräsimme parhaat vinkit loman viettoon Mikkelin seudulla.

1 | Pidätkö tarinoiden kertomisesta ruutujen ja kuplien sisällä? Jos pidät tai et vielä tiedä, kannattaa suunnata torstaina ja perjantaina Mikkelin musiikkiopistolle. Suomen sarjakuvaseuran Sarjakuvakeskuksen edustajat pystyttävät opiston aulaan näyttelyn, joka pohjautuu vuonna 2016 julkaistuun Mitä sä täällä teet -sarjakuva-antologiaan. Antologia ja näyttely kertovat tositarinoita maahanmuutosta. Näyttelyn yhteydessä järjestetään nuorille sarjakuvatyöpaja, jossa käsitellään ennakkoluuloja kynän ja paperin välityksellä.

Samu Gråsten

2 | Mikkelin teatteriklubilla vietetään keskiviikkona lastenpäivää. Klovni Dodo esittää siellä kello 10 ja 18 sanattoman klovniteatteriesityksensä, jonka luvataan viihdyttävän niin lapsia kuin leikkimielisiä aikuisiakin. Esitysten välissä kuvataiteilija Kirsimaria E. Törönen pitää klubilla askartelupajaa, jossa tehdään lintuja kierrätysmateriaalista.

3 | Keskiviikon voi viettää myös luonnon helmassa. Metsähallitus ja Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö järjestävät silloin Pilkkivapapäivä-perhetapahtuman Mikkelin Valkeajärvellä. Päivän aikana kalastus on ilmaista kaikille alle 18-vuotiaille Metsähallituksen lohikalakohteilla. Saaliskiintiö on kaksi lohikalaa kalastajaa kohden. Paikalla on Suomen vapaa-ajankalastajien kalakummeja opastamassa pilkinnän saloihin.

4 | Vähän vanhemmille nuorille on Mikkelin seudulla tarjolla kaksi synkkää uutuuselokuvaa. Perjantaina 22. helmikuuta ensi-iltansa sai rikostrilleri Destroyer, jossa Los Angelesin poliisilaitoksen etsivä (Nicole Kidman) jallittaa jengipomoa (Toby Kebbell) saadakseen rauhan menneisyydeltään. Perjantaina 1. maaliskuuta teattereihin hiipii kauhuleffa The Prodigy. Elokuvan pääosaa, poikaansa riivatuksi epäilevää äitiä, näyttelee Orange Is the New Black –sarjan pääroolista tuttu Taylor Schilling. Molempien elokuvien ikäraja on 16 vuotta. Lisäksi tiistaina Mikkelin elokuvateatteri Ritzissä esitetään taltiointi Pariisin oopperan Simon Boccanegra -oopperasta.

Sabrina Lantos Nicole Kidman näyttelee uupunutta LAPD-etsivää Destroyer-elokuvassa.

5 | Mikkelissä Naisvuoren uimahallilla on talvilomaviikolla normaalit ja Rantakeitaan viihdeuimalassa poikkeavat aukioloajat. Mikkelin Supercorner-aktiviteettipuisto laajentaa aukioloaikojaan niin, että puisto on poikkeuksellisesti auki myös maanantaina. Puistoon on myös luvassa pop up -laajennus lomaviikolle.

6 | Mikkelin valokuvakeskuksen tämänhetkiset näyttelyt ovat esillä viimeistä viikkoa. Palkitun Juha Metson kuvissa sukelletaan suomalaisten muusikoiden ja laulajien elämään. Taina Värrin näyttely kertoo helsinkiläisen Elävän musiikin yhdistyksen 80-luvulla toimintansa aloittaneesta Radio City 96,2 -kanavan historiasta. Pitkän uran valokuvaajana tehnyt Derrick Frilund dokumentoi näkymiä Suomesta auton ja junan kyydissä, ja Timo Villasen kuvissa tutustutaan suomalaisen avustusjärjestön toimintaan Kaakkois- ja Etelä-Tansaniassa.

7 | Lomaviikko päättyy laskiaissunnuntaihin. Otavan koulutilan laavulla pääsee tuolloin laskemaan mäkeä ja siinä sivussa paistamaan makkaraa ja juomaan kahvia ja mehua. Mäenlaskijoiden tulee ottaa oma pulkka matkaan. Laskiaistapahtuman järjestää Otavan koulutilan ystävät ry.

Lisää menoja voi etsiä Länsi-Savon Tapahtumat-sivulta.