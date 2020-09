Avi perui hengenpelastusmitalien luovutustilaisuuden Mikkelissä – Tilaisuus piti pitää perjantaina

Mitali on tulossa neljälle hengenpelastajalle, joista yksi on Mikkelistä.

Mikkelissä piti pitää hengenpelastusmitalien luovutustilaisuus perjantaina, mutta se on peruttu.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kertoo tiedotteessa, että tilaisuus perutaan alueella pahentuneen koronatilanteen vuoksi.

Tilaisuudessa oli tarkoitus palkita neljä henkilöä, joista yksi on mikkeliläinen Matti Nenonen. Avin aikaisemman tiedotteen mukaan hän on pelastanut ihmisen lietelantasäiliöstä. Kolme muuta palkittavaa ovat Varkaudesta sekä Espoosta ja he ovat pelastaneet ihmisen vesiliikenneonnettomuudesta.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote suosittelee, että Mikkelin alueella kaikki kokoukset pidetään etänä ainakin viikon ajan. Turvallisuuden vuoksi ja tartuntojen leviämisen estämiseksi myös Itä-Suomen aluehallintovirasto peruu perjantain tilaisuutensa.

Hengenpelastusmitali on tunnustus erittäin rohkeasta, neuvokkaasta tai oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta.

Hengenpelastusmitalin myöntää tasavallan presidentti. Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja luovuttaa mitalit Itä-Suomen alueella.