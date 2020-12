Mikkeliläinen Serviini sulki ravintoloidensa ovet sunnuntaihin asti – Kolmannes henkilökunnasta on asetettu koronakaranteeniin

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on asettanut ravintola-alan yrityksen Serviini Oy:n henkilökunnasta noin kolmanneksen koronakaranteeniin. Varotoimenpiteenä Serviini sulkee kaikki ravintolansa sunnuntaihin 27. joulukuuta asti.

Koko henkilöstö tullaan myös testaamaan yhteistyössä Essoten kanssa.

– Jos henkilökunnasta iso osa on karanteenissa, niin operatiivinen toiminta olisi hyvin hankalaa. Haluamme minimoida tässä kohtaa kaikki riskit monen ollessa karanteenissa. Kohta on jouluaatto, niin tässä on järkevää pitää paikat kaksi päivää kiinni ja ensi viikolla tiedetään taas asioista enemmän, Serviini Oy:n toimitusjohtaja Timo Hyöppinen kertoo.

Serviinin toimipisteisiin kuuluvat ravintolat Vino, August, Länsi-Savo, Cafe Setri ja Pitopata, sekä Kokous- ja konserttitalo Mikaelin ravintola.