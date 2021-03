Mikkeli vähensi henkilöstöä ja henkilöstömenojaan – Jos vielä on vähennettävä, on tarkasteltava palvelutasoa, sanoo henkilöstöjohtaja

Mikkelin kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön määrä väheni viime vuonna.

Henkilöstömäärä laski 99 henkilötyövuoden verran. Määrä on enemmän kuin tavoiteorganisaatiota valmisteltaessa ennakoitiin.

Vähentyneistä henkilötyövuosista noin 30 johtuu koronavuoden aikana tehdyistä palkanmaksun keskeytyksistä ja lomautuksista.

Viime ja edellisvuoden aikana vähennys on kohdistunut 13 esimiesasemassa olevaan henkilöön.

Henkilöstöä ei ole irtisanottu, vaan poistumat ovat tapahtuneet muun muassa eläköitymisen kautta.

Jos taas työtehtävä on lakannut, henkilölle on pystytty tarjoamaan muuta vapaana olevaa työpaikkaa kaupunkiorganisaatiossa.

Henkilöstövähennysten vuoksi myös henkilöstökulut ovat laskeneet. Palkkasumma pieneni 3,27 miljoonaa euroa.

Kaupungilla on väkeä yhteensä 2 037, josta vakituisia on 1 726. Vuodesta 2014 alkaen vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut 151 henkeä.

Kaupunginhallitus kävi maanantaina läpi kaupungin henkilöstöraportin.

Kaupunki myös tiedotti itse raportin sisällöstä.

Viime vuotta leimasi korona sekä kahdet yhteistoimintaneuvottelut.

Kaupunki on mittauttanut henkilöstön tilannetta, muun muassa työhyvinvointia, erillisellä kyselyyn pohjautuvalla indeksillä.

Työn tuottavuus on laskenut hieman. Henkilöstö kokee henkilökohtaisen työkykynsä hyväksi huolimatta vallitsevasta tilanteesta ja pienestä laskusta edelliseen mittaustulokseen.

Sairauspoissaolot pysyivät edelleen tavoitteessa. Toteuma oli 14,8 päivää henkilötyövuotta kohden.

Kaupungin henkilöstöjohtaja Maria Närhinen korostaa tavoiteorganisaatiotyön pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötä.

– Henkilöstökulujen pitäminen nykyisellä tasolla vaatii edelleen määrätietoista työtä, hyvää johtamista ja henkilöstön sitoutumista tavoitteisiin.

– Mikäli on tarvetta vähentää henkilöstökuluja edelleen, on myös tarpeen pohtia palveluverkkoa ja palvelutasoa, sano Närhinen.

Henkilöstövähennyksistä huolimatta kaupunki katsoo, että palvelut on Mikkelissä pystytty hoitamaan hyvin.

Viime vuonna tehty Erilaistuva Kunta-Suomi 2025 -tutkimus osoitti kuntalaisten vastausten perusteella, että perusasiat Mikkelin palvelutuotannossa ovat kunnossa ja arki sujuu.

Kaupunginjohtaja Timo Halosen mukaan henkilöstöraportti kuvaa osaltaan isompaa muutosta kuntakentässä.

– Kunnat elävät jatkuvaa muutosta. Digitalisaatio, etätyö, kuntien roolin ja tehtävien muutos sekä julkisen talouden kehitys haastavat organisaatiomme ja toimintatapamme. Uudistamalla, muuttamalla ja tehostamalla toimintaamme kykenemme huolehtimaan palveluista myös tulevaisuudessa, sanoo Halonen.