Omaisten on mahdollista tavata palvelutalojen asukkaita äitienpäivänä. Tapaamiset toteutetaan ulkotiloissa ja niistä on sovittava etukäteen kyseisen yksikön henkilökunnan kanssa.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueella on testauksen perusteella todettu yksi uusi koronatartunta tällä viikolla. Testitulos valmistui torstaina ja Essotessa aloitettiin välittömästi sairastuneen potilaan kontaktien selvittäminen.

– Altistuneita on kohtalaisen paljon ja he ovat nyt karanteenissa, sanoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Seppälän mukaan tartunta muistuttaa siitä, ettei epidemia ole vielä ohi, vaikka negatiivisia tekstituloksia olisi ollut satoja edellisen tartunnan jälkeen. Havaittujen tartuntojen kokonaismäärä Essoten alueella on 52.

– Miltei kahden viikon jälkeen tämä on hyvä muistutus, että korona ei ole ohi. Annettuja ohjeistuksia turvaväleistä ja käsihygieniasta on syytä edelleen noudattaa.

Seppälän mukaan epidemiatilanteen voidaan katsoa helpottavan vasta siinä vaiheessa, kun tartuntoja todetaan koko maassa alle kymmenen vuorokaudessa.

Äitienpäivänä hoivakotien asukkaita voi tavata ulkona

Mikkelin keskussairaalan ja alueen palvelutalojen vierailukiellot jatkuvat. Saattohoitopotilaiden luona saa vierailla.

Palvelutaloissa omaisten ja asukkaiden tapaamisia pyritään edistämään sekä etäyhteyksin että ulkotiloja hyödyntämällä.

Äitienpäivänä omaisilla on mahdollisuus tavata palvelutalojen asukkaita ulkotiloissa. Tapaamista suunnittelevien omaisten kehotetaan ottamaan yhteyttä kyseiseen yksikköön ennakkoon.

– Essoten omiin ja alueen yksityisiin palvelutaloihin on torstaina jaettu päivitetyt ohjeet terveen asiakkaan ja terveiden omaisten yhteydenpidon ja tapaamisten mahdollistamisesta koronaepidemian aikana, kertoo Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Kaukosen mukaan tapaamisia pyritään toteuttamaan kaikissa palvelutaloissa, sillä omaisilta on tullut paljon kyselyjä.

– Palvelutaloihin on toimitettu suojavarusteita omaisille SAK:n lahjoittamalla rahalla. Tärkeää on muistaa edelleen noudattaa annettuja ohjeita eli että tapaamisiin ei tulla, jos on hengitystieoireita ja tapaamisissa pidetään turvavälit.