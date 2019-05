Mikkelin vesilaitoksen pakettiauto varastettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä

Mikkelin vesilaitokselta on varastettu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä VW Transporter -merkkinen pakettiauto.

Auto varastettiin sunnuntaina aamuyöllä noin kello kolmen aikoihin. Varastetun auton rekisterinumero on NIS-376 ja auto on väriltään tummansininen. Auton katolla on vilkkuvalo.

Autosta on silminnäkijähavainto Pursialankadulta, kun auto ajoi kohti liikenneympyrää. Tämän jälkeen havaintoja ei ole tullut.

Itä-Suomen poliisin tietojen mukaan alueella on nähty ainakin yksi mieshenkilö, joka saattaa liittyä tapaukseen.

Poliisi toivoo tietoja yöllisistä havainnoista poliisin vihjepuhelimeen numeroon 029 54 15232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi

Jos kyseisen auton näkee liikenteessä, tulee soittaa välittömästi hätänumeroon 112.