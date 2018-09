Oluen ystävät ja valmistajat koolla Mikkelissä — Craft Beer Weekend -tapahtumassa maistellaan oluita, joita ei välttämättä kauppojen juomahyllyiltä löydy

Tavalliselle kuluttajalle olutta on kahta sorttia: tummaa ja vaaleaa. Yleensä sitä juodaan vähintäänkin puolen litran vetoisesta tuopista.

Vannoutunut oluen ystävä taas hakee oluista makuaisteja hiveleviä variaatioita. Tuoksultaan olut voi olla esimerkiksi hedelmäisen raikas ja makumaailmaltaan freesi tai viettelevä.

Ensimmäistä kertaa Mikkelissä järjestettävä Craft Beer Weekend -tapahtuma tarjoaa tilaisuuden tutustua pienpanimoiden erikoisoluisiin, joita ei välttämättä löydy Alkon tai markettien valikoimista. Mukana on 12 suomalaista pienpanimoa ja tislaamoa.

Mikaelissa yleisö pääsi ensimmäisenä maistamaan muun muassa mikkeliläisen Saimaa Brewing Companyn lanseeraamaa aurinkosähköllä tuotettua, uudistunutta Jukurit-lageria.

— Maltaisempi ja katkerampi, mutta raikas, vakuuttaa uutuutta esitellyt Antti Rastas.

Kilpailu kiristyy

Jaakko Avikainen Tapahtuman juontaja ja asiantuntijavieras, toimittaja Heikki Kekkonen ennakoi kilpailun pienpanimoiden kesken kiristyvän.

Mikaelissa järjestettävän tapahtuman juontaja ja asiantuntijavieras, toimittaja Heikki Kekkonen on harrastanut oluita 1980-luvulta saakka.

— Olutharrastajien määrä kasvaa koko ajan. Samalla pienpanimoiden määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta, ja niitä on nyt jo yli sata. Kilpailu alalla on kiristynyt, mikä on ollut täysin ennakoitavissa. Jos kaikki panimot tuovat vuosittain markkinoille kymmeniä erilaisia oluita, eivät kuluttajat pysy millään perässä. Nyt katsotaan, kenen tuottamat uutuudet pysyvät markkinoilla ja kuinka kauan.

Pienpanimoiden erikoisoluiden markkinaosuudet ovat Kekkosen mukaan edelleen varsin marginaaliset.

— Peruslager eli kauppaoluet pitävät pintansa. Niiden rinnalle tulee koko ajan uusia makuja. Kaikki tekevät nyt India pale ale -oluita, toteaa Kekkonen.

Tapahtuman järjestelyistä Mikkelissä vastaavat Mikaeli, Bar Dom ja Serviini Oy.

— Jo jonkin aikaa on puhuttu olutkulttuurin synnyttämisestä paikkakunnalle. Tapahtuma on nyt ensimmäinen askel siihen suuntaan, toteaa Bar Domin ravintoloitsija Mika Pippuri.



Craft Beer Weekend jatkuu Mikaelissa tänään lauantaina. Maksullisia maistelutilaisuuksia järjestetään tasatunnein.