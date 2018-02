Lumiukon teko onnistuu pakkasellakin, kun tietää konstit — Katso video Mikkelin Ladun talkoista Suomen ladun merkkivuotta juhlistetaan lumiukkoarmeijalla. Jokainen paikallisyhdistys pyrkii tekemään 80 lumiukkoa. Mikko Kääriäinen Maija Tiihonen ja Anja Marttila lumiukkomuotin äärellä.

Sinänsä tylsän näköisestä lumipötköstä saa persoonallisen veistämällä ja koristelemalla.

Nollakeli ei ole vähimmäisedellytys lumiukon tekemiseen. Sen todistavat Suomen ladun paikallisyhdistykset, joiden jokaisen tavoitteena on tehdä 80 lumiukkoa. Käytössä on salainen ase.



— Ensin survotaan tällaiseen pahvitötteröön tiukkaan lunta. Kun se on saatu melkein täyteen, sitä nostetaan pikkuisen, selittää Mikkelin ladun perheliikunnasta vastaava ja lumiukkovastaava Anneli Aarniosalo.



Pikkuhiljaa pakkaslunta tamppaamalla ja muottia käyttämällä saadaan lumiukon aihio. Sinänsä tylsän näköisestä lumipötköstä saa persoonallisen veistämällä ja koristelemalla.

— Kosteasta lumesta tehdään vanhalla mallilla, Aarniosalo huomauttaa.

Kosteaa lunta ei Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan ole vielä tällä viikolla juuri luvassa.

Mikko Kääriäinen Mikkelin Ladun perheliikunnan vastaava ja lumiukkovastaava Anneli Aarniosalo näyttää mallia.

Luku 80 ei ole sattumaa. Suomen latu täyttää tänä vuonna 80 vuotta, ja sitä juhlitaan maanlaajuisilla lumiukkotalkoilla. Etelä-Suomessa talkoot ovat valitettavasti olleet vetisiä.

— Siellä lumiukkoja ei ole päästy tekemään ollenkaan, Aarniosalo kertoo.



Talven ensimmäiset lumiukot ovat Mikkelissäkin kutistuneet vinoiksi möykyiksi, mutta ainakin nyt lunta riittää, joten materiaalista talkoiden onnistuminen ei ole enää kiinni. Mukaan on haastettu muun muassa paikallisia urheiluseuroja, mutta Kaihun ympäristöön saa kuka vain mennä rakentamaan ja koristelemaan lumiukkoja tai -akkoja.



Lumiukkojen koristelussa vain mielikuvitus on rajana. Hiilenpalojen ja porkkanoiden lisäksi voi hyödyntää kaikkea luonnosta löytyvää, kuten käpyjä ja risuja. Kaihulle voi Aarniosalon mukaan tuoda myös kotoa löytyviä vaatekappaleita, kunhan muistaa käydä hakemassa ne myöhemmin pois.

Tulevana lauantaina Mikkelin latu järjestää Kaihun kodan ja Mikkelipuiston ympäristössä kello 10—14 Angry Birds go snow -tapahtuman, jonka yhteydessä lumiukkojen tekeminen jatkuu.



Napakelkkailuun, koiravaljakoilla ajeluun ja muuhun talviseen hauskanpitoon sisältyy tuttuun tapaan jättiritsoilla ampuminen.