Mikkeli solmii kumppanuussopimuksia yhtiöiden ja yhteisöjen kanssa, mutta leikkaa sopimusten euroja

Nykyisiä kumppanuussopimuksia jatketaan, mutta kaupungin tuki putoaa. Kaupunkiyhdistys Mikken on kehiteltävä uusia toimintamalleja, sillä tuki putosi lähes puoleen.

Mikkelin kaupunginhallitus päätti maanantaina vuoden viimeisessä kokouksessaan useista kumppanuussopimuksista.

Sopimukset ovat pääsääntöisesti olleet voimassa jo tähänkin asti, mutta nyt on sovittu jatkovuosista. Samalla kaupunki on säästösyistä leikannut sopimusten rahoitusosuuksia.

Rahallisesti suurin paketti on neuvoteltu Mikkelin toimintakeskus ry:n kanssa.

Sopimuksen tavoitteena on lisätä pitkäaikaistyöttömille tarkoitettuja työllistymis- ja kuntoutumismahdollisuuksia ja tarjota työskentelymahdollisuuksia ja niihin liittyviä valmennuksellisia palveluja. Tavoitteena on edistää työllistymistä avoimilla työmarkkinoilla tai siirtyä koulutukseen.

Sopimuksen taloudellinen arvo on 1,5 miljoonaa euroa. Kumppanuussopimus on osa työllisyysohjelmaa ja strategiaa ja sillä on merkittävä rooli Mikkelin kaupungin työllisyydenhoidossa.

Sopimusta jatketaan myös kehittämisyhtiö Miksei Oy:n kanssa.

Miksei Oy:n ja kaupungin välinen sopimus vuosille 2019—2021 on hyväksytty vuosi sitten. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 1,475 miljoonaa euroa.

Uusi sopimus on entisen kaltainen, mutta arvoltaan 1,375 miljoonaa euroa vuodessa.

Sopimus sisältää useita sektoreita ja toimintoja, jotka liittyvät muun muassa yritystoimintaan, hankintapalveluihin, kaupunkimarkkinointiin sekä matkailuun ja vapaa-ajan asumiseen.

Mikkelin musiikkijuhlien kannatusyhdistyksen kanssa sopimus jatkuu muutoin ennallaan, mutta sen hinta putoaa 95 000 eurosta 90 000 euroon vuodessa.

Työväen Näyttämöpäivien kannatusyhdistyksellä ja kaupungilla on ollut kumppanuussopimus vuosilla 2018-2019. Sopimuksen taloudellinen arvo on 50 000 euroa.

Sopimus jatkuu seuraavat kaksi vuotta, mutta arvo on 5 000 euroa vähemmän vuodessa.

Mikkelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ry:n ja kaupungin välinen uusi kumppanuussopimus pudottaa Mikken saamaa tukea merkittävästi.

Nykyisen sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 95 000 euroa ja tänä vuonna noin 5 000 euroa vähemmän. Nyt yhdistyksen kanssa on neuvoteltu vuosille 2020 ja 2021 uusi sopimus, jossa sopimussumma on 50 000 euroa.

Rahallisen supistamisen vuoksi yhdistyksen toiminta pohjautuu enemmän yhteistoimintaan eri tahojen kanssa.

Näitä ovat muun muassa kaupunki, kivijalkayritykset, Miksei Oy ja Kalevankankaan alueen toimijat, Mikaeli Oy ja Mikkelipuisto. Yhdistys tavoittelee lisää tuottoja hankkeiden ja koulutusten kautta.

Mikkelin ja Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston Säätiön Elkan välinen sopimus on ollut 160 000 euron suuruinen vuosiavustus.

Avustus muutetaan kumppanuussopimukseksi, jonka arvo on seuraavien viiden vuoden aikana 152 000 euroa vuodessa.