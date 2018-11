Työttömyys laskee edelleen Etelä-Savossa — Nyt työttömiä on jo 1300 vähemmän kuin viime vuonna

Työttömyys Etelä-Savossa laskee edelleen viime vuoteen verrattuna. Lokakuun lopussa työttömänä oli 6016 henkilöä, joka on 1300 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuukausitasolla työttömien määrä nousi Etelä-Savossa syyskuusta lokakuuhun 63 henkilöllä. Tiedot ilmenevät työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastosta.

Mikkelissä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on nyt 8,6 prosenttia ja Pieksämäellä 7,9. Pieksämäen työttömyys on Mikkelin lähikunnista matalin. Hirvensalmella työttömiä on Mikkelin lähikuntien alueella eniten eli 10,5 prosenttia työvoimasta.

Työnvälitystilaston mukaan Etelä-Savon te-toimistoon ilmoitettiin lokakuussa myös lähes 1000 työpaikkaa eli 43 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Erityisesti sairaanhoitajan ja lähihoitajan paikkoja on ollut auki, sillä niitä ilmoitettiin lokakuussa 36 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lokakuussa.